KRALENDIJK – Op vrijdag 27 oktober jl. vond de installatiezitting plaats op de

vestiging van het Hof op Bonaire, waarbij mr. Eline Groenendaal als rechter

werd geïnstalleerd. Zij is de eerste strafrechter van Bonaire. Tevens werden mr.

Maritza Valdink en mr. Christopher Frans geïntroduceerd, die als rechtersplaatsvervanger zullen dienen op de vestiging Bonaire. Beiden zullen op

oproepbasis als rechters-commissaris in strafzaken fungeren. Met de komst van

mr. Groenendaal kent het Hof nu twee vaste rechters op Bonaire, een met name

belast met civiele zaken en de tweede met strafzaken. Met de benoemingen van

de locale juristen mrs. Valdink en Frans is tevens een bijdrage geleverd aan de

verdere Caribisering van het Hof.

Op de foto, van links naar rechts: mr. Rielke Brecht (rechter op vestiging Curaçao), mr.

Maroeska Scholte (vicepresident van het Hof belast met de vestigingen Curaçao en

Bonaire), Christopher Frans (rechter-plaatsvervanger), mr. Mauritsz de Kort (President

van het Hof), mr. Eline Groenendaal (eerste strafrechter op vestiging Bonaire), mr.

Maritza Valdink (rechter-plaatsvervanger), mr. Joost Veerman (rechter op vestiging

Bonaire) en Lisandra Figaroa (Griffier rechter-commissaris & Medewerker

ondersteuningsbureau op vestiging Bonaire)

