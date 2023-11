Resultado playoff MCB CSB 2023

Kòrsou 1 – november 2023

Den e promé wega di e gran final klase A, Pichingolo ta sali skore 4 kareda for e 1e inning ku ta pone nan den ruta trempan pa e viktoria. Esaki apoyá pa tremendo picheo di 1 hit di Taynise Prince Jacobus pa e skore final di 9 pa -0 riba Souax.

.

Pichigolo A : 9 kareda 8 hit 0 eror

Picher ganador : Taynise Prince Jacobus

Mihó bate : Nidayra Romano 2-2

Souax A : 0 kareda 1 hit 4 eror

Picher pèrdèdó : Thalesha Siliee Alberto

Mihó bate : Mysheny Lau-A-Kien 2-1

Play-off ta sigui:

Djaweps 2 November 2023 Sam Bunting Ballpark

20:00 hr Sta Rosa Angels Vanddis AA vs Fenix Softex AA 2de Semi Final Game 2

Djabierne 3 November 2023 Sam Bunting Ballpark

19:00 hr Souax SBT Gil’s Sport A v/s Pichingolo Nissan A Game 2 Fem A

21:30 hr Fenix Softex vs Sta Rosa AngelsGanado STN Game 3 Fem AA

Djasabra 4 November 2023 Sam Bunting Ballpark

19:00 hr Pichingolo Nissan A v/s Souax SBT Gil’s Sport A Game 3 Fem A

SI NO TIN WEGA DI E 2de SERI DJABIERNE ( #3 ) , LO KUMISA KU E GRAN FINAL AA

21:30 hr Pichingolo Nissan AA v/s Sta Rosa / Fenix GRAN FINAL Game 1 Fem AA

Djadumingu 5 November 2023 Sam Bunting Ballpark

16:00 hr Pichingolo Nissan AA v/s Sta Rosa / Fenix GRAN FINAL Game 1/2

