Notisia di polis di djaluna 30 di òktober te ku djárason 1 di novèmber 2023 / Politieberichten van maandag 30 oktober tot en met woensdag 1 november 2023

Notisia di polis di djaluna 30 di òktober te ku djárason 1 di novèmber 2023

Detenshon

Riba djárason 1 di novèmber, alrededor di 12.10 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial J.B.A. di 41 aña di edat pa no duna oido na òrdu di polis i pa resistí detenshon. Durante un intermediashon e sospechoso no tabata ke duna oido na òrdu di polis. Durante su detenshon e tabata resistí fuertemente, di kua el a kai na suela i a haña un kap na su kabes. Personal di ambulans a trata e sospechoso na e sitio i a transport’é despues pa warda di polis.

Maltrato

Riba djamars 31 di òktober, alrededor di 11.20 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kaso di maltrato na Kaya Essequibo. Na yegada di e patruya, tabatin un dama heridá na suela banda di un outo. Despues di un investigashon mas aleu a resultá ku e dama tabatin diskushon ku un hòmber den outo i na dado momento e hòmber a maltratá e dama motibu pa kua el a resultá heridá. Despues e hòmber a bandoná e sitio. Ambulans a transportá e dama pa hòspital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa maltrato

Alrededor di 11.20 or di anochi riba djamars 31 di òktober, a detené un hòmber di inisial J.S.C.L. di 27 aña di edat na Kaya Paris pa maltrato. E sospechoso a maltratá un dama i un mucha hòmber. Ta investigando e kaso.

Kòntròl di velosidat

Den oranan di mainta riba djamars 31 di òktober, agentenan di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) huntu ku e klas nobo di aspirantenan di polis, simultaniamente a tene dos kòntròl di tráfiko dirigí riba velosidat di vehíkulonan. E aspirantenan di polis a forma parti di e kòntròl pa e promé periodo di stazje pa e modulo di aktuashon preventivo. E kòntròlnan di tráfiko a tuma lugá riba Bulevar EEG i riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. A midi velosidat di vehíkulonan ku tabata aserkando ku un aparato pa midi velosidat spesial (lasergun).

Durante e kòntròl riba Bulevar EEG a midi e velosidat permití tantu den área urbanisá (bebouwde kom, 40 km) i pafó di bebouwde kom ku ta 60 km pa ora. A midi velosidat di un total di 50 vehíkulo i a duna 2 but pa surpasá e velosidat máksimo di 40 km pa ora ku ta permití. E velosidat ku a midi tabata entre 37 pa 62 km pa ora.

Durante e kòntròl na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot a duna 4 but pa surpasá e velosidat máksimo di 40 km pa ora ku ta permití den área urbanisá (bebouwde kom). E velosidat ku a midi tabata entre 50 pa 60 km pa ora.

KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròl dirigí riba velosidat aki na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa paga tinu riba nan velosidat. Den área urbanisá (bebouwde kom), 40 km pa ora ta e velosidat máksimo permití i pafó di bebouwde kom ta 60 km pa ora.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaluna 30 di òktober, alrededor di 8.15 or di anochi, a drenta notifikashon tokante un kaso di ‘Hit & Run’ riba Kaminda Lagun. A logra para e vehíkulo ku a kore bai na Kaya Sabalo. Na yegada di patruya a konstatá ku e shofùr ku a okashoná e aksidente i kore bai tabata bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné i en konekshon ku resultado di esaki, a detené. Ademas di esaki e no tabata disponé di un reibeweis ni seguro bálido. Ta trata di un hòmber di inisial M.A.M.A. di 53 aña di edat. El a haña un but pa e violashonnan menshoná.

Ketu bai diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 30 di òktober i djárason 1 di novèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

6x pa manehá sin reibeweis bálido

4x pa manehá sin seguro bálido

6x pa manehá sin faha di seguridat bistí

1x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 30 oktober tot en met woensdag 1 november 2023

Aanhouding

Rond 00:10 uur op woensdag 1 november, werd een 41-jarige man met initialen J.B.A. aangehouden voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie en voor het zich verzetten tegen zijn aanhouding. Tijdens een bemiddeling bij een woning aan de Kaya Kabikuchi gaf de verdachte geen gehoor aan de vorderingen van de politie. Tijdens de aanhouding verzette hij zich hevig waardoor hij op de grond viel en een kap wond aan zijn hoofd liep. Het ambulancepersoneel heeft het verdachte ter plaatse behandeld en is daarna naar het politiebureau gebracht.

Aanhouding mishandeling

Op dinsdag 31 oktober, rond 23:20 uur werd een 27-jarige man met initialen J.S.C.L. aangehouden aan de Kaya Paris voor mishandeling. De verdachte had een vrouw en een jongen mishandeld. De zaak wordt onderzocht.

Snelheidscontrole

In de ochtenduren op dinsdag 31 oktober, hebben agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) samen met de nieuwe aspiranten klas, twee verkeerscontroles gelijktijdig gehouden gericht op snelheid van voertuigen. De aspiranten van politie hadden aan de controle deelgenomen voor hun eerste stage periode voor de module preventief optreden. De controles vonden plaats op de Bulevar EEG en de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Met een ‘lasergun’ werd de snelheid van naderende auto’s gemeten.

Tijdens de controle op de Bulevar EEG werd de maximale toegestane snelheid, zowel in de bebouwde kom (40 km/uur) als daarbuiten (60 km/uur) gemeten. Hierbij werden er in totaal 50 bestuurders gecontroleerd waarvan er 2 een bekeuring hebben gekregen voor het overschrijden van de maximale toegestane snelheid van 40 km/uur. De snelheid dat werd gemeten was tussen de 37 en 62 km/uur.

Tijdens de controle op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot werden 4 bekeuringen uitgeschreven voor het overschrijden van de maximale toegestane snelheid van 40 km/uur in de bebouwde kom. De snelheid dat werd gemeten was tussen de 50 en 60 km/uur.

Het KPCN zal op verschillende locaties op het eiland snelheidscontroles blijven uitvoeren en waarschuwt automobilisten om op hun snelheid op de weg te letten. In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 40 km/uur en daarbuiten 60 km/uur.

Aanhouding rijden onder invloed

Rond 20:15 uur op maandag 30 oktober, kwam er een melding over een Hit & Run op de Kaminda Lagun binnen. Het voertuig dat weg reed werd aan de Kaya Sabalo gestopt. Toen de patrouille arriveerde bleek de bestuurder die de aanrijding had veroorzaakt, onder invloed van alcohol te zijn. Er werd een blaastest afgenomen en naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden. Bovendien had hij geen geldige rijbewijs en verzekering. Het betreft een 53-jarige man met initialen M.A.M.A. Hij kreeg voor de bovengenoemde overtredingen een bekeuring.

Nog steeds veel bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen maandag 30 oktober en woensdag 1 november zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

6x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

4x voor het rijden zonder geldige verzekering;

6x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om;

1x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

