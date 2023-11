GRAN FINAL SOFTBOL MCB CSB 2023

Promé wega di e Gran Final di Sòftbòl MCB CSB 2023 entre e eterno kampion Pichingolo

vs e úniko ekipo ku a gana Pichingolo 3 bia den Gran Final ku ta Sta Rosa Angels Vanddis a

kuminsá dilanti di un gran públiko na Sam Bunting Ballpark.

Pichingolo a habri e markadó ora Geneviëve Hariquez anotá riba un wild pich i Julise Koffy

konektá homerun pa leftfield pa Pichingolo kue un bentaha di 2-0.

Sta Rosa ta empatá e wega na 2 den di 3 inning. Den di 4 inning Sta Rosa ta kue bentaha 3 pa

2. Den di 5 ta amplia na 4 pa 2. Den di 6 Pichingolo ta kòrta na 4 pa 3. Den kabes di 7 inning

Sta Rosa ta hasi e skore 5 pa 3 ora ku Angelique Antonio empuja Jandely Ricardo ku hit pa right

field. Den bòm di 7 inning Pichingolo ta menasa anotando un kareda pa hasi e skore final 5 pa

4 . pa e skore final na fabor di Sta Rosa Angels Vanddis.

Promé ku e wega Sta Rosa Angels i Pichingolo a interkambiá regalo na otro komo muestra di

deportivismo entre e ekiponan. Por apresiá un foto di e ekiponan Sta Rosa i Pichingolo huntu.

Sta Rosa Angels : 5 kareda 8 hit 3 eror

Picher ganador : Xanne Yala Zwakman

Mihó bate : Janiska Franklin i Ruthshaina Henriquez 2-1

Pichingolo : 4 kareda 7 hit 3 eror

Picher pèrdèdó : Arnalda Margarita

Mihó bate : Julise Koffy 4-3

Perdi 6 pa 1 den bòm di 7 inning, Pichingolo ta monta un atake ku ta produsí 6 kareda, ku e

último kareda riba hit di oro di Melanny Castro-Arias pa laga Souax den tereno ku skore di 7 pa

6. Pa Pichingolo bira kampion di Sòftbòl MCB CSB klase A 2023

Melanny Castro-Arias a resultá e MVP di e playoff klase A

Pichingolo A: 7 kareda 7 hit 2 eror

Picher ganador : Melanny Castro-Arias

Mihó bate : Arjenette Wernet Bernardus 1-1 Thaíma Maximiliana 4-3

Souax A : 6 kareda 5 hit 3 eror

Picher pèrdèdó : Thalesha Siliee Alberto

Mihó bate : Jayda Demi Ricardo 3-2

Playoff ta sigui:

Djadumingu 5 Novèmber 2023 Sam Bunting Ballpark

16:00 hr Pichingolo Nissan AA v/s Sta Rosa GRAN FINAL Game 2

Djárason 8 Novèmber 2023 Sabana Ballpark

20:00 hr Pichingolo Nissan AA v/s Sta Rosa GRAN FINAL Game 3 Fem AA

Djabièrnè 10 Novèmber 2023 Sabana Ballpark

20:00 hr Sta Rosa v/s Pichingolo Nissan AA STN GRAN FINAL Game 4 Fem AA

Djasabra 11 Novèmber 2023 Sabana Ballpark

20:00 hr Pichingolo Nissan AA v/s Sta Rosa STN GRAN FINAL Game 5 Fem AA

