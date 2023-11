Verdachte dodelijk schietincident Handelsplein Rotterdam 90 dagen langer vast

De 24-jarige man die verdacht wordt van het doodschieten van een 60-jarige Rotterdammer in een woning aan het Handelsplein in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 oktober, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag besloten. De verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt ook verdacht van het verwonden van een man in Zutphen op zaterdag 21 oktober.

Nadat de volledige naam en een foto van de verdachte door de Politie Eenheid Rotterdam werden verspreid, kon de politie hem uiteindelijk op 25 oktober in een Amsterdams hotel aanhouden. De verdachte zat tot vandaag in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. Inmiddels zijn de beperkingen opgeheven.

Tipgeld

Tijdens de zoektocht naar de man werd door de hoofdofficier van justitie in Rotterdam een beloning uitgeloofd van 25.000 euro. Het onderzoeksteam kreeg meer dan 500 tips binnen en wil via deze weg alle tipgevers bedanken. Op dit moment wordt bekeken of aan de aanhouding een gouden tip vooraf ging. Het onderzoek naar beide incidenten is nog altijd volop bezig. Het onderzoeksteam staat onder leiding van twee officieren van justitie.

Omdat het onderzoek zoals gezegd nog volop bezig is kan het Openbaar Ministerie op dit moment geen verdere mededelingen doen. De verdachte verschijnt op 31 januari opnieuw voor de rechter. Dit zal een pro formazitting zijn.

