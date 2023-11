OM eist 18 jaar celstraf en TBS tegen verdachte van femicide

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft vandaag 18 jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 42-jarige man uit Amsterdam. Het OM vindt bewezen dat hij op 15 juni 2022 een 35-jarige vrouw – zijn ex-partner – heeft gedood en dat hij haar gedurende hun relatie ernstig heeft mishandeld.

Turbulente relatie

Het levenloze lichaam van de 35-jarige vrouw werd op 15 juni aangetroffen in een sloot in Spaarnwoude. Een schot door haar hoofd maakte een einde aan haar leven. Ze was in de vroege ochtend door haar ouders als vermist opgegeven. Die hadden haar die ochtend aan de telefoon. Hun dochter vertelde dat ze met de 42-jarige man in recreatiegebied Spaarnwoude was, dat ze in het water stond en dat de man een wapen had. Het telefoongesprek eindigde met de kreet ‘Neeeee!’ van hun dochter.

De 42-jarige man werd nog dezelfde dag aangehouden als verdachte. Hij had – naast zijn huwelijk – een langdurige turbulente relatie met de vrouw. Die relatie werd gekenmerkt door fysieke en geestelijke mishandeling. De vrouw deed in Turkije aangifte tegen de man, omdat die haar daar had overgoten met benzine en dat in brand had gestoken. De vrouw liep daarbij tweede- en derdegraads brandwonden op. Mede hierdoor besloot het OM gedurende het onderzoek de aanklacht uit te breiden met zware mishandeling.

Femicide

Volgens het OM heeft deze zaak alle kenmerken van femicide (vrouwenmoord). De officieren van justitie stellen dat femicide/partnermoord altijd volgens een vast patroon verloopt en dat dat patroon hier ook te zien is: “Controleren, isoleren, vernederen en het einde van de relatie niet accepteren. Een patroon waarin het geweld in de loop van de tijd alleen maar toeneemt. En waarbij het einde van het leven van het slachtoffer onafwendbaar lijkt”. Illustratief is een appbericht dat de verdachte naar het slachtoffer stuurde: “Ik zal je nooit met rust laten. Als ik het niet word, dan ook geen ander!”.

De laatste tijd is er, terecht, meer aandacht voor het onderwerp femicide. Dit is ook in Nederland een groot probleem. De dader van dodelijk geweld tegen vrouwen is in meer dan de helft van de gevallen een partner of ex-partner van het slachtoffer. De krant NRC publiceerde onlangs een groot verhaal over femicide, waarin een moeder van een jonge vrouw die vermoord werd zegt: “We waarschuwen vrouwen om niet alleen in het donker naar huis te fietsen. Maar het echte gevaar schuilt voor vrouwen in hun relatie”.

Strafeis

De verdachte nam handschoenen en een geladen wapen mee naar de ontmoeting met de vrouw. Na een gesprek van ongeveer een kwartier met haar haalde hij het wapen uit de auto en schoot haar dood. Het OM vindt daarom moord bewezen, omdat de man tijd genoeg heeft gehad om zich te beraden op zijn daad. De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar daar kon geen volledig rapport van hem worden opgemaakt, omdat hij grotendeels weigerde mee te werken. Wel is duidelijk dat hij een stoornis heeft. Het OM heeft daarom aan de rechtbank gevraagd de man, naast 18 jaar gevangenis, ook TBS met dwangverpleging op te leggen.

De rechtbank doet over twee weken, op 21 november, uitspraak.

