99 kilo cocaïne gevonden en 4 vermoedelijke uithalers aangehouden

Agenten hebben in samenwerking met de Douane en Koninklijke Marechaussee in de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 vier mannen aangehouden in de haven van Vlissingen. Een van hen is ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk gaat het om uithalers. De Douane heeft bij deze actie in totaal 99 kilogram cocaïne aangetroffen.