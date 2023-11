Taakstraf en rijontzegging geëist tegen vrachtwagenchauffeur die ongeval op A27 veroorzaakte

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 160 uur taakstraf en één jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geëist tegen een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Emmeloord. Hij wordt ervan verdacht op 19 april 2022 een ernstig verkeersongeluk te hebben veroorzaakt op de A27 bij Utrecht.

Uit onderzoek door de Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat de vrachtwagenchauffeur de personenwagen waar het slachtoffer in reed niet heeft opgemerkt. Toen hij vanaf de A27 in één beweging drie banen naar rechts op schoof om de afrit naar de A28 te nemen, raakte hij de achterkant van de Peugeot die op de baan naast hem reed. De Peugeot kwam hierdoor voor de vrachtauto terecht en is meerdere meters meegesleurd. Vervolgens is de auto in tegengestelde richting op de meest linker baan beland. Daar ontstond een botsing met een andere personenauto.

Beeld: ©OM De bestuurder van de Peugeot, een jonge vrouw, raakte zwaar gewond aan onder meer haar hoofd en werd ter plekke gereanimeerd. Ze is nog altijd niet volledig hersteld. Het OM verwijt de chauffeur dat hij er voor heeft gekozen om op een drukke weg met onverminderde snelheid en in een tijdsbestek van slechts ongeveer 12 seconden drie banen op te schuiven. Hij nam hiermee het risico om andere weggebruikers over het hoofd te zien, wat ook is gebeurd. In juridische zin heeft verdachte zich in de visie van de officier van justitie schuldig gemaakt aan het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet; het veroorzaken van een verkeersongeval met zwaar letsel tot gevolg. Bij het bepalen van de strafeis is onder meer rekening gehouden met het feit dat de chauffeur nooit eerder vervolgd is voor verkeerdelicten. Namens het slachtoffer is de rechtbank verzocht een vergoeding toe te wijzen van 1500 euro voor geleden immateriële schade. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

