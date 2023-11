SVH Keurmerk voor At Your Service   

In het bijzijn van Muryad de Bruin van het CTB en belangenorganisaties CHATA en KHN, ontving At Your Service eigenaar Ron van der Velden het officiële SVH-erkenning keurmerk uit handen van de directeur SVH Nederland. Tijdens de ceremonie werd het belang van het vakkundig opleiden van horecapersoneel met het oog op de groei van de toeristische sector benadrukt. Ook sectordirecteur Zulaika Mook van het Ministerie van Economische Ontwikkeling was aanwezig.

Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH is een Nederlandse stichting die professionaliteit en vakbekwaamheid in de horeca bevordert door kwalificaties en certificeringen aan te bieden aan horecamedewerkers en -ondernemers. Na een grondig voortraject van At Your Service is het keurmerk nu toegekend. De stichting is met drie bestuursleden aanwezig op Curaçao en brengt ook bezoeken aan examenlocaties en verschillende stakeholders.

At Your Service is een opleidingsinstituut en uitzendbureau voor horeca personeel dat sinds twee jaar op Curaçao gevestigd is. Met de standaarden van SVH introduceert At Your Service een professioneel en meetbaar instrument voor horecazaken op Curaçao. Eigenaar Ron van der Velde: “Met een SVH diploma weten werkgevers wat ze kunnen verwachten, en werknemers dat ze iets waardevols op zak hebben. We willen af van de zelfgemaakte certificaten; SVH certificaten worden uitgegeven met de professionaliteit en vakbekwaamheid van een gerenommeerde stichting”.

Directeur Richard van Dijk van SVH Nederland is verheugd dat op Curaçao de SVH standaarden omarmd en er meer SVH diploma’s uitgereikt zullen worden. Daarnaast zullen ook horecagelegenheden de mogelijkheid krijgen om leerrestaurant te worden. Hiermee kan de horeca op Curaçao hun vaardigheden verbeteren en bijdragen aan de kwaliteit en gastvrijheid in de horecasector.

De komende dagen bezoekt de SVH-delegatie onder andere Blue Bay, het Curaçao Toeristen Bureau en KHN voor gesprekken en presentaties.

