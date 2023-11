GRAN FINAL SOFTBOL MCB CSB 2023

Den Un wega kaminda tabata tin bon komportashon di públiko i hungadónan

Sta Rosa ta kue bentaha den e Gran Final ora ku den e promé inning Angelique

Antonio konektá hit pa right pa empuga e úniko kareda di e wega, miéntras ku Xanne

Yala Zwakman a pinta 7 sero riba skore board , permitiendo solamente 2 hit pa

blankea Pichingolo 2-0

Sta Rosa ta awó na un viktoria di su di 4 título , miéntras Pichingolo ta lomba kontra

di muraya

Sta Rosa Angels Vanddis : 1 kareda 3 hit 1 eror

Picher ganador : Xanne Yala Zwakman

Mihó bate : Angelique Antonio 3-2

Pichingolo Nissan : 0 kareda 2 hit 1 eror

Picher pèrdèdó : Julise Koffy

Mihó bate : Julise Koffy 3-2

Sta Rosa ta bira kampion ? of Pichingolo ta alarga e seri na wega number 5 ?

Playoff ta sigui:

Djabièrnè 10 Novèmber 2023 Sabana Ballpark

20:00 hr Sta Rosa v/s Pichingolo Nissan AA STN GRAN FINAL Game 4 Fem AA

Djasabra 11 Novèmber 2023 Sabana Ballpark

20:00 hr Pichingolo Nissan AA v/s Sta Rosa STN GRAN FINAL Game 5 Fem AA

