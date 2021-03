Resultado di Wega Liga Babe Ruth League U18

Den weekend ultimo Kampionato di Babe Ruth League kategoria U18 a ranka sali pa prome biaha

aki na Korsou. Partidonan a tuma luga den Stadion Johnny Vrutaal i e weganan tabata bon

bishita, semper bai teniendo kuenta reglanan en konekshon ku Covid-19.

Den e prome weekend di e kampionato e ekiponan di Royal Scorpions i Sta Rosa Indians a gana

nan prome 2 weganan i na e momentunan aki ta “ kabes kabes” riba e tabla di posishon.

Aki ta sigi algun resultado di e partidonan di djasabra i djadumingu:

Djasabra 6 di Maart:

Sta Rosa Indians 8 – Marchena Braves 1

Pa Sta Rosa 8 kareda, 8 hit i no a komete error. Pitcher ganador a resulta Eddyson Jobs i na bate

Ridgley Ostiana ku a bati di 3-3 i den e partido aki Emyr Martins-Perreira tabatin un grandslam.

Pa Marchena Braves 1 kareda, 5 hit i 6 error. Pitcher perdedor a resulta Meliron Wolf i na bate

pa Marchena Braves Jahzeel Groetelaers di 3-2.

St Michiel Sharks 5 – The Champs 4

Den un bon partido e ekipo di St Michiel ta logra pasa riba The Champs ku score di 5 pa 4. Pa St

Michiel 5 kareda 6 hit i 1 error, pitcher ganado Arlison Rodriquez i na bate Mairoshendrick

Martinus di 3-2 ku un homerun i tambe Brahian De la Maza di 1-1.

Pa The Champs 4 kareda, 1 hit i 0 error. Pitcher perdedor Brian Everett i na bate Najearlon

Reinilia di 2-1.

Royal Scorpions 13 – Suffisant Royal Magic 0

Royal Scorpions ta knockout Royal Magic ku skor di 13 pa 0. Pa Royal Scorpions 13 kareda, 5 hit i

0 error. Pitcher ganado Shuwensly Garnette ku a tira 7 ponche den e partido aki i na bate Jelmair

Martha di 1-1, Failison Anthony di 1-1 ku 3 RBI, Lyendley Van het Kruis di 2-2 ku 3 RBI. Pa Royal

Magic 0 kareda, 0 hit i 2 eror. Pitcher perdedor Keyson Cornelia.

Djadumingu 6 di Maart:

Royal Scorpions 15 – The Champs 2

Royal Scorpions ta knockout The Champs den e prome partido di djadumingu. Pa Royal

Scorpions 15 kareda, 14 hit I 2 eror. Pitcher ganado a resulta Steven Amorsingh ku a tira 7

ponche, I na bate Jelmair Martha di 4-3, Dabertson Balentien di 3-2 i Gabriel Payano di 3-2.

Pa The Champs, 2 kareda, 1 hit y 1 eror. Pitcher perdedor Riently Martina I na bate Javier

Dos Santos di 2-1 y 1 RBI.

Marchena Braves 3 – St Michiel Sharks 1

Den un bon partido ku bon pitcheo ambos banda, e ekipo di Marchena Braves a bin gana su

prome partido. Pa Marchena Braves 3 kareda, 7 hit I 0 eror. Pitcher ganadoRaishel Servinus y

na bate Giancarlo Herazo di 2-2 y Thavish Doran di 3-2. Pa St Michiel 1 kareda, 3 hit y 2 eror.

Pitcher perdedo Arlison Rodriquez y na bate pa e tribonnan di St Michiel Jarnel Isenia di 2-2.

Mester bias si ku Arlison Rodriquez a tira 6 entrada y poncha 12 batiado Braves.

Sta Rosa Indians 16 – Suffisant Royal Magic 0

Den e ultimo partido di djadumingu, Sta Rosa Indians ta pasa fasil riba Royal Magic ku skor

di 13-0. Pa Sta Rosa 16 kareda, 16 hit y 0 eror. Pitcher ganado Edmond Jobs I na bate Ridgley

Ostiana 3-3, Allen Hollander 1-1, Rian Angel Windster y Eddyson Jobs di 2-2. Pa Royal

Magic 0 kareda, 3 hit I 3 eror. Pitcher perdedor Maeverson Francisca I na bate Clarence

Martina 1-1, Jeremai Inees 1-1, Darion Leandra di 1-1.

E standing ta:

WIN LOST GB

ROYAL SCORPIONS 2 0 0

STA ROSA INDIANS 2 0 0

MARCHENA BRAVES 1 1 0

ST MICHIEL SHARKS 1 1 0

THE CHAMPS 0 2 0

SUFFISANT ROYAL MAGIC 0 2 0

Partidonan lo kontinua proximo weekend ku varios partido. Babe Ruth Curacao ta invita tur

fanatiko di beisbol pa akudi na parke Jhonny Vrutaal pa presensia e partidonan.