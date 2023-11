MINISTERIO KONSERNÍ MANEHO DI GOBERNASHON, PLANIFIKASHON I SERVISIO PÚBLIKO ELEKSHON DI KOMISHON DI BÙS CHIKÍ I MEDIANO, TAKSI I TOERWAGEN

Willemstad – Djasabra, 25 di novèmber 2023, di 9’or di mainta pa 1’or di mèrdia, ta tuma lugá elekshon di representantenan pa Komishon di Bùs Chikí i Mediano, Taksi i di ‘Toerwagen’. Esaki lo tuma lugá na Departamento di Asuntunan Públiko, -Kranshi- na Otrabanda.

Pa Lei, Kranshi ku ta forma parti di e ministerio di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko, tin ku organisá e elekshon pa ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano.

Ta tene e elekshon di komishonnan di bùs chikí i mediano, taksi i tambe ‘toerwagen’ kada 3 aña. Shofùrnan ku ta interesá pa ta kandidato por postulá nan mes te ku tres dia promé ku e elekshon. Nan mester entregá nan kandidatura huntu ku un pasfoto pa mas tardá dia 22 di novèmber 2023 pa 4 or di atardi serka hefe di Asuntunan Públiko, sra. Ruthline Haddocks. Pa determiná balides di e kandidaturanan, e Komishon di Elekshon ta reuní pa 5 or di atardi den sala di matrimonio di Asuntunan Públiko. Pa medio di lòt ta stipulá sekuensia di kandidatonan riba e lista di votashon. Tin algun rekisito ku e posibel kandidatonan mester kumpli kuné manera p.e.

pa e Komishon di Bùs chikí i mediano, mester tin sosten di 25 otro doño di bùs ku pèrmit bálido;

pa Komishon di Taksi, mester tin sosten di 10 otro doño di taksi ku pèrmit bálido;

por último pa Komishon di ‘Toerwagen’, mester tin sosten di 3 otro doño di toerwagen ku pèrmit bálido.

Kandidatonan mes mester firma pa demonstrá ku nan ta aseptá nan kandidatura.

Por tuma e formulario pa entregá kandidatura gratuitamente for di 6 di novèmber 2023, entre 8’or pa 3’or, na Asuntunan Públiko.

Komishon di Elekshon ta konsistí di: hefe di Asuntunan Públiko, sra. Ruthline Haddocks, sr. Zino Narvaez i sra. Rowenna Godfried.

Tur kolega miembro ku ta bini na remarke pa vota por pasa entre 9 or di mainta te ku 1 or di mèrdia riba dia 25 di novèmber na Kranshi pa depositá nan voto pa e kandidatonan. Pa Bùs i Taksi por skohe maksimal 3 kandidato.

Kandidatonan, prensa i interesadonan por ta presente. Tene na kuenta ku asientonan ta limitá den sala grandi di Asuntunan Públiko. Despues di 1 or no por depositá niun voto mas i konsekuentemente e miembronan di urna, bou di supervishon di e komishon, ta bai na konta e votonan.

