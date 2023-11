NBA-DCAA Congres Curaçao: een dag in 2030

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Opleidingen heeft samen met de Dutch Caribbean Accountant Association (DCAA) wederom een succesvol congres georganiseerd op Curaçao. Het tweedaagse congres stond in het teken van verbinding maken, netwerken en samenwerken. Dit congres was goed bezocht door ongeveer 170 professionals uit Curaçao en de Caribische eilanden.

Onder het motto ‘de toekomst hangt af van wat je nu doet’ hebben de deelnemers vooruitgekeken naar een dag in 2030. Belangrijke vragen hierbij waren: Hoe ziet zo’n dag eruit en hoe raakt het jouw functie? Wat kunnen we vandaag doen om invloed uit te oefenen op die dag in 2030? Wat gebeurt er wereldwijd en hoe verhoudt Curaçao zich hiertoe? Vorig jaar was het thema Toekomstbestendigheid en met dit congres is er een concrete stap gemaakt naar de wereld van 2030.

Het congres werd door Minister Javier Silvania geopend. Op de tweede dag heeft de premier van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes de groep via een videoboodschap toegesproken. Er was een mix van sprekers zowel uit Curaçao en uit Nederland. Een aantal thema’s die aan bod kwamen zijn o.a. de actuele ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving op het gebied van accountancy en fraude, ESG, duurzaamheid, kunstmatige intelligentie, technologie en toekomstbestendig leiderschap. Alle sprekers hebben hun visie gedeeld over een dag in 2030 en wat volgens hen nodig is om daar te komen.

Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer het jaarcongres 2024 zal plaatsvinden? Bezoek dan onze website: congrescuracao.com

