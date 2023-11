KOOYMAN ta anunsiá aliansa stratégiko ku Lure Energy / KOOYMAN kondigt strategische samenwerking aan met Lure Energy

Energia renovabel na alkanse di un i tur…

KOOYMAN ta anunsiá aliansa stratégiko ku Lure Energy

WILLEMSTAD: Kooyman ta orguyoso di anunsiá un kolaborashon stratégiko ku Lure Energy. Pa mas di 85 aña, Kooyman ta Kòrsou su provedor lider di material di konstrukshon i awor tambe hasiendo pasonan intenshonal den direkshon di energia solar. E partnership entre Kooyman i Lure Energy ta trese kuné ekspertisio di dos lider den merkado. Klientenan ta benefisiá di instalashonnan di kalidat haltu di pènel solar ku no ta únikamente bon pa medioambiente, pero ku tambe lo redusí gastunan di energia/ utilidat signifikantemente. Ku e partnership aki Kooyman ta hasi un paso importante pa e inisiativa resien lansá ‘Go Green’ i ta kumpli ku su promesanan komo siudadano empresarial.

Un aliansa duradero

Lure Energy ta un kompania inovativo i spesialisá den energia solar i a bin ta demostrá su ekspertisio riba e tereno aki p’e último añanan. E kompania ta ofresé solushonnan detayá i na midí pa tantu klientenan residensial i komersial.

Awendia klientenan por yega Kooyman pa konseho relashoná ku pènel solar, instalashon di esaki i otro solushonnan relashoná ku energia renovabel. Pa hopi aña kaba Kooyman ta un marka di konfiansa pa material di konstrukshon duradero i di kalidat haltu, esaki mes ta hasi ku su reputashon ta unu sólido; kontratistanan tin pleno konfiansa den Kooyman i su personal kualifiká. Di akuerdo ku Wouter Nooij di Kooyman, “Mas i mas klientenan ta konsiente ku por redusí gastunan di koriente instalando pènel solar. Nos no falta solo i e sistema pa usa esaki a bira mas ekonómiko. Ku diferente opshon di finansiamentu, awendia generá bo propio energia ta un sòm masha simpel. Mundialmente e interes pa instalashon di pènel solar a oumentá, i na Kòrsou tambe. Awor, klientenan por konta ku pènelnan solar di kalidat duradero i ku ta keda instalá di akuerdo stándarnan haltu di industria mediante nos partner Lure Energy.”

Na alkanse di un i tur

Tantu Kooyman i Lure Energy ta komprometé pa konsientisá komunidat riba e posibilidat di instalashonnan di pènel solar. Un pènel solar ta na alkanse di un i tur ya ku tin amplio opshon di finansiamentu. Te asta ku un instalashon chikitu, kasnan di famia por redusí gastunan di koriente konsiderablemente. Por pasa na Kooyman megastore Zeelandia òf Jan Noorduynweg entrante 17 di novèmber pa un indikashon di preis, e materialnan i tuma nota di opshonnan ku tin pa bo kas òf empresa. Trese bo resibu di koriente di manera ku ekspertonan por duna un kalkulashon di preis pa instalashon di e pènel solar i posibel finansiamentu pa esaki. Por hasi esaki tur dia, durante orarionan di megastore. Pa mas informashon por bishita www.kooymanbv.com/solar

Duurzame energie voor iedereen beschikbaar…

KOOYMAN kondigt strategische samenwerking aan met Lure Energy

WILLEMSTAD: Met trots kondigt Kooyman een strategische samenwerking aan met Lure Energy. Al meer dan 85 jaar is Kooyman de toonaangevende leverancier van bouwmaterialen op Curaçao en Lure Energy is een zonne-energie specialist met bewezen staat van dienst op dit gebied. Het partnerschap tussen Kooyman en Lure Energy brengt expertise met zich mee van twee marktleiders. Klanten kunnen profiteren van kwalitatief hoogwaardige installaties van zonnepanelen die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar die ook de kosten die gepaard gaan met het energieverbruik, aanzienlijk verminderen. Met dit partnerschap neemt Kooyman tevens een belangrijke stap in het onlangs gelanceerde ‘Go Green’ initiatief en draagt zij bij aan de corporate social beloftes van het bedrijf.

Duurzame partnerschap

Lure Energy is een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in zonne-energie en dat haar expertise op dit gebied de afgelopen jaren heeft bewezen. Het bedrijf biedt gedetailleerde en op maat gemaakte oplossingen voor zowel residentiële als commerciële klanten.

Tegenwoordig kan de klant bij Kooyman terecht voor deskundig advies over zonnepanelen installaties en overige energie oplossingen. Kooyman is al jaren een vertrouwd merk voor wat betreft duurzaam en kwalitatief hoogwaardig constructiemateriaal. Dat is ook de reden dat de reputatie van Kooyman solide is: aannemers hebben het volste vertrouwen in Kooyman en het gekwalificeerd personeel.

Wouter Nooij van Kooyman “Klanten worden zich er steeds meer van bewust dat zij de kosten van de energierekening kunnen verlagen door zonnepanelen te installeren. Aan zon geen gebrek en de systemen zijn steeds betaalbaarder geworden. Met diverse financieringsopties is zelf je energie opwekken een simpele rekensom. Wereldwijd neemt de interesse in zonnepanelen toe en Curaçao vormt hier geen uitzondering op. Klanten kunnen rekenen op installaties van duurzame kwaliteit bestand tegen de zoute zeewind. De systemen worden volgens hoge standaarden van de industrie geïnstalleerd door onze partner Lure Energy.”

Beschikbaar voor iedereen

Zowel Kooyman als Lure Energie zijn toegewijd aan de bewustwording van de gemeenschap over de mogelijkheid van zonnepanelen installaties. Zonnepanelen worden nu beschikbaar voor iedereen door de ruime financieringsmogelijkheden. Zelfs met een kleine installatie of een deeloplossing zoals een zonneboiler, een deepwell pomp of zwembadpomp op zonne-energie kunnen huishoudens de energierekening aanzienlijk verlagen.

Kom langs bij Kooyman Megastore Zeelandia of aan de Jan Noorduynweg (vanaf 17 november) voor advies, een prijsindicatie, om het materiaal te bekijken en kennis te nemen van de Kooyman Solar opties die beschikbaar zijn voor uw huis of bedrijf. Neem uw energierekening mee zodat experts een prijsberekening kunnen maken van de zonnepanelen installatie en u de beschikbare financieringsmiddelen voor te leggen. Dit kan elke dag, gedurende de openingstijden van de Megastore. Voor meer informatie bezoek de website: www.kooymanbv.com/solar

