Minister Rocco Tjon:

MIKE EMAN PLEIT IN NEDERLAND VOOR EEN SOCIAAL ECONOMISCH PLANBUREAU, MAAR HIELD ZICH NOOIT AAN ADVIEZEN VAN ONAFHANKELIJKE ADVIESORGANEN.

Het is enigzins ironisch om te zien hoe Eman heel Nederland afreist om te pleiten voor het instellen van een nieuw adviesorgaan, te weten een sociaal economisch planbureau.

Het ironische aan dit scenario is dat Eman zich nooit gehouden heeft aan enig advies afgegeven door onafhankelijke instanties, zoals de IMF, de Algemene Rekenkamer van Aruba, het CAFT of de Raad van Advies.

En wat het resultaat van het niet opvolgen van deze adviezen geweest zijn, is ons allen bekend. Een enorme schuld voor toekomstige generaties en projecten die wel begroot waren, betaald waren, maar nooit van de grond zijn gekomen.

Hetgeen nog zorgwekkender is, is dat terwijl Eman met alle politici in Nederland koffie aan het drinken is, zijn partijgenoot en vriend de Nederlandse rechters en Nederlandse Officieren van Justitie openlijk bekritiseert in de media en aangeeft ons rechtssysteem niet te vertrouwen.

De beschuldigingen gaan zo ver dat deze vriend van Eman zelf aangeeft dat als ze weer aan de macht komen, politici van de huidige regering zullen gaan vervolgen.

Een zeer zorgwekkende ontwikkeling, maar niet een verrasing. Immers, voor de laatste verkiezingen was het Eman zelf die openlijk het Openbaar Ministerie afgemaakt heeft en nog feest vierde toen zijn vriend Sevinger veroordeeld werd in Eerste Aanleg.

