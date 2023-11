Ouderen opgelicht door drietal

De zaak ging lopen toen in juni 2022 aangifte werd gedaan door de kleindochter van een 87-jarige man uit Zoetermeer. Bij haar opa was iemand aan de deur gekomen, zogenaamd van de bank, die zei dat zijn pas bijna was verlopen en ingewisseld moest worden. De man gaf zijn pas mee. Later op de dag bleek 4.200 euro van zijn rekening verdwenen.

Onderzoek naar het telefoonnummer leidde al snel tot meer slachtoffers en in totaal drie verdachten. Vaak werden slachtoffers eerst gebeld, dat er iets mis was met de rekening en dat iemand zo de pas zou komen ophalen. De ‘bankmedewerker’ hield het slachtoffer aan de lijn, gaf nog een ‘ophaalcode’ door om het allemaal echter te laten lijken en als dan inderdaad iemand aan de deur verscheen, leek alles wel in orde. Een 31-jarige Amsterdammer was volgens het Openbaar Ministerie de beller, bij hem zijn ook lijsten met gegevens aangetroffen die kennelijk ooit bij een bedrijf zijn gestolen. Er stonden namen op, telefoonnummers, adressen, leeftijden – genoeg informatie om oudere, kwetsbare slachtoffers uit te kiezen.

Schaamteloze zelfverrijking

Twee andere verdachten, van 32 en 42 jaar uit Almere, worden op camerabeelden herkend als degenen die bij de slachtoffers de passen gingen ophalen en daarna geld pinden. Zij hebben hun rol bij de diefstallen ook grotendeels bekend.

De officier van justitie had het op zitting over “schaamteloze zelfverrijking” ten koste van kwetsbare ouderen. Het was kennelijk lopende band werk, alleen hun arrestatie door de politie kon de verdachten tegenhouden. ‘Kennelijk is het geweten van de verdachten op geen enkel moment ‘aan’ gegaan.” De ouderen raakten ondertussen niet alleen veel geld kwijt, maar ook hun gevoel van veiligheid en vertrouwen in de medemens.

Het Openbaar Ministerie eisten gevangenisstraffen van 42 maanden waarvan 6 voorwaardelijk voor de 32-jarige man uit Almere en 24 maanden waarvan 6 voorwaardelijk voor de andere twee verdachten. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.