Curaçao Baseball Week ta bèk! Beisbòl pa hóben, coach i umpire di 2 te ku 6 di yanüari 2024

WILLEMSTAD – Dia 2 te ku 6 di yanüari 2024 ta bai tuma lugá e famoso Curaçao Baseball Week

(CBW). E evento den kua nos hóbennan, coachnan i umpirenan ta siña e téknikanan mas resién di

beisbòl. Ku partisipashon di nos gran hungadónan di beisbòl den Minor i Major League Baseball

ku ta bai tei presente pa forma parti di diferente klínika pa asina brinda un eksperiensha sigur

úniko i inolvidabel. Algu nobo e aña aki ta ku ta bai tin klínika no solamente pa hungadó i

coachnan di timnan di beisbòl pero tambe pa umpirenan di Kòrsou. Manera kustumbrá, tur

klínika ta grátis.

“Nos ta kla pa ranka sali ku e preparashonnan pa Curaçao Baseball Week 2024!” Hensley Meulens, e

motor tras di e evento aki, ta bisa. Hensley ta e promé hungadó di beisbòl Yu di Kòrsou ku a yega Major

League Baseball. E temporada ku a pasa Hensley Meulens tabata den e staf tékniko ku Colorado Rockies

i e aña anterior e tabata ku New York Yankees ku a logra e título di American League East Champions.

Hensley ta sigui splika: “E meta prinsipal di Curaçao Baseball Week ta pa duna bèk na nos komunidat.

Curaçao Baseball Week a risibí konfirmashon ku Sr. Dusty Baker huntu ku su kasá Melissa lo ta parti di e

edishon di CBW 2024. Dusty Baker ta un figura hopi eksitoso i respetá den e mundu di beisbòl. Aparte di

un karera impreshonante di 19 aña den Major League Baseball, sr. Baker a liderá diferente tim ku éksito

den e periodo di post-temporada. Rekonosí pa su abilidatnan di liderazgo i konosementu profundo di

beisbòl, Dusty Baker ta un íkono den e deporte i ta un honor pa risibí un gran hòmber asina na Kòrsou.”

Aparte di e klínika pa nos hóbennan, e coachnan di timnan di beisbòl i umpirenan tambe ta risibí e

oportunidat pa siña di profeshonalnan. Kòrsou ta konosí komo e pais na mundu ku ta produsí mas

hungadó den Major League Baseball. Pues ta otro gran momentu pa kompartí e konosementu di beisbòl

ku nos pida baranka a produsí i sigui desaroyá.

Manera kustumber, ta bai tin evento pa rekoudá fondo durante Curaçao Baseball Week. E famoso Home

Run Derby ku ta bai tuma lugá na Bam Bam Tech Sports Zone dia 5 di yanüari 2024. Tambe e torneo di

gòlf tan gustá ku ta bai tuma lugá dia 6 di yanüari 2024 na Old Quarry Golf Course Curaçao.

Beisbòl no ta un simpel deporte, e ta nos manera di biba i bo por bisa ku e ta den nos sanger. Pa e motibu

aki nos lema pa 2024 ta keda: “It’s in our DNA”. Nos unifòrm i nos pèchinan, diseñá pa Brett Russel, ta bai

karga e lema aki i asina bo miré, bo ta bai kapta su esensia.

Un danki spesial na tur spònser ku ta hasi Curaçao Baseball Week posibel: MVP Foundation, Atlantic

Spine, CTB, Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, Curacao Airport Holding, MCB, MLBPAA, Profound,

National Car Rental, Old Quarry, Coca Cola, Wine Factory i Kyoto.

Tur mucha ku ta forma parti di timnan di beisbòl i tambe coachnan i umpirenan ku ta interesá pa

partisipá na Curaçao Baseball Week, por registrá na: http://www.curacaobaseballweek.com òf

registration@curacaobaseballweek.com òf yama e number +5999 525 4699.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket