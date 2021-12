UO Brandweer & Rampenbestrijding Curacao

Promé kurso di Kòntròl di riesgo ta tuma lugá na Boneiru

Kralendijk – Di djaluna 29 di novèmber te ku djabièrnè 3 di desèmber, pa promé biaha a duna e treinen Kòntròl di riesgo na Hulanda Karibense. A duna e treinen for di e Instituto pa Seguridat Físiko (IFV). Den kolaborashon ku Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense (BKCN), a duna e treinen na e kazèrne na Kralendijk. Kontroladó, empleado i spesialistanan for di Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda Karibense a bini huntu pa siña mas tokante seguridat di kandela. Esaki a inkluí entre otro tèstmentu di plannan di konstrukshon en konekshon ku prevenshon di kandela, kòntròl di edifisionan den kuadro di uzo seif pa ku kandela, seguridat espasial i seguridat industrial. Meta ta pa ku esaki engrandesé konosementu tokante kòntròl di riesgo den e parti Karibense di Reino. Riba e imagen por mira dos dosente (te na man robes den ünifòrm blanku i patras den bistuario sivil) i e diferente partisipantenan di e kurso.

—

Eerste opleiding Risicobeheersing vindt plaats op Bonaire

Kralendijk – Van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december heeft voor de eerste keer de opleiding Risicobeheersing, gegeven vanuit het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), plaatsgevonden in Caribisch Nederland. De opleiding is in samenwerking met het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) verzorgd op de brandweerkazerne in Kralendijk. Controleurs, medewerkers en specialisten vanuit Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland kwamen samen om meer te leren over de brandveiligheidskunde. Hierbij werden onder andere het toetsen van bouwplannen met betrekking tot brandpreventie, het controleren van gebouwen op brandveilig gebruik, ruimtelijke veiligheid en industriële veiligheid behandeld. Het doel is om hiermee kennis over risicobeheersing te vergroten binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op de foto ziet u twee docenten (uiterst links in wit uniform en rechts achter in burgerkleding) en de diverse deelnemers van de opleiding.

