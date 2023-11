GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT “TEXTS ON CARRIBEAN, EUROPEAN AND INTERNATIONAL TAX LAW”

WILLEMSTAD – Op dinsdag 14 november 2023 heeft mevr. Germaine Rekwest haar bundel, teksten Caribisch en Europees Fiscaal Recht”, aangeboden aan de waarnemend Gouverneur van Curaçao, H.E. Michèle Russel-Capriles. In de bundel is een unieke selectie van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie alsmede het Curaçaose fiscaal verdragsbeleid opgenomen. Tijdens dit bezoek heeft mevr. Germaine Rekwest haar bundel en met name het Curaçaose fiscaal verdragsbeleid aan de waarnemend Gouverneur toegelicht.

