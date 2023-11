Twaalf jaar cel en tbs geëist voor misbruik van dertien kinderen door oud-directeur van goede doelenstichting

Het Openbaar Ministerie eist twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging in een omvangrijke zedenzaak tegen een 55-jarige man uit Almere. De man wordt ervan verdacht dertien kinderen te hebben misbruikt. Deels gebeurde dit binnen zijn werk als directeur van een stichting gericht op het vervullen van wensen van kinderen met een ziekte of aandoening. “Kwetsbaarder is bijna niet mogelijk en toch heeft de verdachte zijn seksuele lusten op deze groep kinderen los gelaten.”

Het onderzoek tegen de man gaat van start als in 2021 onafhankelijk van elkaar twee meldingen bij de politie binnen komen. In beide gevallen gaat het om kinderen die hun ouders of hulpverleners hebben verteld dat ze seksueel misbruikt zijn door de verdachte. Dit misbruik zou plaatsgevonden hebben in de context van het werk dat de verdachte deed voor de goede doelenstichting.

Steeds meer slachtoffers

Tijdens het onderzoek worden er aanwijzingen voor gevonden dat de man nog meer slachtoffers heeft gemaakt. De verdachte wordt aangehouden en gegevensdragers worden in beslag genomen. Na berichtgeving over de zaak in februari 2022 volgen er nog meer meldingen en aangiften. Dit betreft ook incidenten in de periode voordat hij voor de stichting werkzaam was.

Het uitgebreide politieonderzoek leidt er uiteindelijk toe dat het Openbaar Ministerie het bewezen acht dat de man dertien minderjarige jongens misbruikt heeft in de periode tussen 2006 en 2021. Het misbruik varieert van het betasten over de kleding heen tot het binnendringen van het lichaam van de slachtoffers. Naar aanleiding van de vondst van beelden op gegevensdragers van de verdachte, wordt hij ook vervolgd voor het vervaardigen en bezitten van kinderporno.

Logeerpartijtjes

Uit het onderzoek ontstaat het beeld van een enthousiaste maar dwingende man die het vertrouwen van kinderen en hun ouders wint door leuke uitjes te ondernemen en mooie cadeaus te geven. Een bezoek aan voetbalwedstrijden of een zwemparadijs wordt vaak gevolgd door een logeerpartij bij de verdachte thuis. Hij slaapt dan in één bed met de kinderen, waarbij het misbruik plaats vindt. In andere gevallen betast hij de kinderen bijvoorbeeld als ze bij hem op schoot zitten of vindt er misbruik plaats tijdens ritjes in de auto van de verdachte.

Het Openbaar Ministerie rekent het de verdachte zwaar aan dat hij het vertrouwen van de kinderen en hun ouders op grove wijze heeft beschaamd. “Is misbruik van kinderen per definitie al zeer ernstig, het gedrag van de verdachte richting de ouders en de groep kinderen die hem in het kader van de stichting waren toevertrouwd is eigenlijk niet in woorden te omschrijven”, vertelt de officier van justitie. “De kinderen en ouders die de verdachte via de stichting heeft benaderd zaten vaak al in een zeer ingewikkelde en spannende thuissituatie of waren soms zélf ernstig ziek. Kwetsbaarder is bijna niet mogelijk en toch heeft de verdachte zijn seksuele lusten op deze groep kinderen los gelaten.”

Ouders ook beschadigd De verdachte heeft met zijn keuzes niet alleen zijn slachtoffers beschadigd, maar ook de ouders van deze kinderen. “Als je kind ernstig ziek is, dan wil je zo goed mogelijk voor je kind zorgen, maar er ook voor zorgen dat je andere kind niets te kort komt”, legt de officier van justitie uit. “Als er dan een reddende engel binnenkomt, die jouw kinderen ‘de dag van hun leven kan bezorgen’, dan grijp je dat als ouders met beide handen aan. Niet wetende, dat je daarmee je kind op een presenteerblaadje aan een perverseling geeft.” Veel ouders kampen hierdoor met schuldgevoelens. “Een gevoel dat natuurlijk geheel onterecht is”, aldus de officier van justitie. “De verdachte ging op zo’n geraffineerde en sluwe wijze zijn gang, dat iedereen daar in zou kunnen trappen. De volledige verantwoordelijkheid voor wat hier is gebeurd, ligt bij één man: de verdachte. En bij niemand anders.” Op die manier is, volgens het OM, door de verdachte een spoor van vernieling achtergelaten in een hele reeks levens. Lange celstraf Gezien de ernst van de feiten is in de visie van het Openbaar Ministerie alleen een lange gevangenisstraf passend. Strafverhogend is de frequentie waarmee het misbruik heeft plaatsgevonden, de jeugdigheid van de slachtoffers en de mate van kwetsbaarheid van de slachtoffers. Alles meewegende eist het OM twaalf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie ook voorkomen dat de verdachte na het uitzitten van zijn celstraf onbehandeld terugkomt in de maatschappij. “Niet alleen de 13 jongens die op de tenlastelegging worden genoemd, maar ook andere kinderen in onze maatschappij moeten beschermd worden tegen de verdachte.” Daarom eist het OM naast een gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging. De rechtbank doet op 22 december uitspraak.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket