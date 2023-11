MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER VEILIGHEIDSDIENST CURAÇAO KU EHERSISIO DEN FÒRTI

WILLEMSTAD – Riba djaweps, 23 di novèmber 2023, KCT (Korps Commandotroepen) a ehekutá un ehersisio na Fort Amsterdam (Fòrti) den koperashon ku VDC (Veiligheidsdienst Curaçao). Durante di e ehersisio a simulá diferente situashonnan kaminda akshon direkto tabata nesesario i, kaminda por, hasta ku forsa. KCT ta un unidat militar ku ta operá den e eskalananan di violensia mas haltu. E ehersisio tabata eksitoso.

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT VEILIGHEIDSDIENST CURAÇAO MET OEFENING IN FORT AMSTERDAM

WILLEMSTAD – Op donderdag 23 november 2023 heeft Het Korps Comandotroepen (KCT) in Fort Amsterdam (Fòrti) een oefening gehouden in samenwerking met de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Hierbij werden situaties nagebootst waarbij directe actie nodig is, desnoods met geweld. Het KCT is een militair onderdeel dat in het allerhoogste geweldspectrum opereert. De oefeningen zijn succesvol uitgevoerd.

