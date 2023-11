Werkstraffen voor bedreigen van politici

Zes verdachten stonden vrijdagmiddag op een speciale themazitting terecht voor het bedreigen van politici. Ze hadden onder meer gedreigd om bepaalde politici “in zijn smoel” te trappen of om een aanslag te plegen. Het Openbaar Ministerie eiste taakstraffen. “Normaal staat op bedreiging een geldboete, maar bij politici tillen we er extra zwaar aan,” lichtte de officier van justitie toe.

Vier mannen stonden terecht omdat ze op social media bedreigingen hadden geplaatst. Eentje sprak toenmalig minister Hugo de Jonge aan: “Binnenkort aanslag op jou”. Een ander wilde Jesse Klaver “in zijn smoel” trappen. De officier van justitie legde uit waarom ze extra zware straffen eiste. “In een democratie als de onze moeten politici ongehinderd hun werk kunnen doen, zonder bang te zijn om hun mening te uiten.”

Ze eiste werkstraffen van 40 uur, in het tweede geval deels voorwaardelijk. De rechter ging daar in mee. Ook hij vond het bedreigen van politici ver over de schreef: “Of je het nu met ze eens bent of niet, of je ze nu sympathiek vindt of niet: dit kan niet.”

Persoonlijke omstandigheden

Een derde verdachte dreigde richting Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat ze opgehangen of geëxecuteerd zou worden, en de vierde wond zich tijdens een debat op over Jesse Klaver, Pieter Heerma en Laurens Dassen, die je wat hem betreft “alle drie [moet] doodtrappen”.

Bij deze verdachten speelde persoonlijke omstandigheden een rol. Vanwege lichamelijke beperkingen van de derde verdachte eiste de officier tegen hem een geldboete, en tegen de vierde verdachte (van maar liefst 82 jaar oud) eiste ze een voorwaardelijke boete. Ook hier volgde de rechter de eis.

Iraanse ambassade

Het Team Bedreigde Politici van de Haagse politie en Openbaar Ministerie houdt zich ook met bedreigingen richting ambassadepersoneel. Op deze zitting stonden ook twee mannen terecht die dreigden de ambassade van Iran “in de fik” te steken en ambassadepersoneel neer te schieten.

Tegen hen eiste het Openbaar Ministerie een taakstraf van 60 uur en 40 uur. De rechter legde de één een taakstraf op en de ander een forse boete.