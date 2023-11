Instituto Nashonal di Idioma Curaçao, un Fase Nobo den Maneho di Idioma na Kòrsou

Kòrsou, un komunidat multilingual kaminda papiamentu, ingles, hulandes i spañó ta bibu i

presente den enseñansa, na trabou i den komunidat, ta bai dal un stap importante padilanti,

ku inisio di Instituto Nashonal di Idioma Curaçao (INIC) dia promé di desèmber 2023.

Ta konsiderá multilingualismo un karakterísitika úniko i un di e elementonan mas balioso di

pueblo di Kòrsou. Ehekushon di maneho di idioma ta dirigí porlotantu riba ko-eksistensia di e

kuater idiomanan akí. Esta papiamentu komo idioma materno i di dos idioma di henter nos

komunidat, hulandes i ingles komo idioma strañero i alabes lenga di instrukshon den nos

enseñansa i spañó komo un idioma strañero hopi usá den nos komunidat.

INIC lo hunga un ròl krusial den ehekushon di e maneho di idioma stipulá pa gobièrnu. E

meta ta un komunidat multilingual kaminda tur hende ta dominá papiamentu i tambe e

idiomanan strañero hulandes, ingles i spañó na un nivel aseptabel.

E instituto lo konsistí di dos sekshon: Akademia di Papiamentu i e sekshon di Idioma Strañero

Moderno (hulandes, ingles i spañó). Akademia di papiamentu lo enfoká riba promoshon di

konsiensia lingwístiko di nos poblashon mediante un maneho i planifikashon di idioma

koherente i konsistente ku énfasis riba desaroyo di ortografia, standarisashon, gramátika,

dikshonario, un banko di palabra i frase i desaroyo di material edukativo na papiamentu. E

sekshon di Idioma Strañero Moderno su tarea lo ta guia i sostené pa ehekutá e puntonan di

salida fihá den maneho di Idioma nashonal, Nationaal taalbeleid Curaçao, op weg naar

multilinguale co-existentie.

Komo konsekuensia di siere di Fundashon Material pa Skol (FMS) e trahadónan i e

produkshon di material ku ta regardá idioma, a pasa pa Fundashon pa Planifikashon di

Idioma algun tempu pasá. E instituto akí lo yama awor Instituto Nashonal di Idioma Curaçao i

e lo kontinuá ku tur e trabounan akí, despues di firmamentu di su statutonan adaptá na

eksigensianan modèrno, Code of Governance.

Den futuro Instito Nashonal di Idioma Curaçao (INIC) den kolaborashon estrecho ku

organisashonnan lokal, Islanan ABC, Hulanda i otro entidatnan relevante, manera Caribbean

Examinations Council (CXC)/International Baccalaureate (IB), Expertise-centrum voor

Toetsen en Examens (ETE) i direktivanan di skol, lo hasi tur esfuerso pa e desaroyá,

sinkronisá i stimulá e maneho di idioma stipulá pa gobièrnu. Un plataforma nobo, Union di

Papiamentu, huntu ku Nederlandse Taalunie lo kontribuí na un desaroyo koherente i

sinkronisá di maneho di idioma pa Papiamentu i hulandes, e lenganan prinsipal den nos

enseñansa.

Nationaal Taalinstituut Curaçao (NTIC) Markeert Een Nieuwe Fase in Taalbeleid

Willemstad,

Curaçao, een levendige multilinguale samenleving waar Papiamentu, Engels, Nederlands en

Spaans worden gesproken in het onderwijs, op het werk en in de maatschappij, zet met de

oprichting van het Nationaal Taalinstituut Curaçao (NTIC) op 1 december 2023, een

belangrijke stap vooruit.

Curaçao’s unieke meertaligheid wordt beschouwd als een van de meest waardevolle activa

van de bevolking. De uitvoering van het taalbeleid is gericht op de co-existentie van de vier

talen. Papiamentu als moedertaal en tweede taal voor de gehele bevolking, terwijl

Nederlands en Engels worden beschouwd als vreemde- en instructie talen, en Spaans als

vreemde taal.

Het NTIC speelt een cruciale rol in de uitvoering van de door de overheid vastegestelde

taalbeleid. Het streven is een multilinguale samenleving waarin iedereen Papiamentu

beheerst, evenals de vreemde talen Nederlands, Engels en Spaans.

Het instituut zal twee afdelingen omvatten: de Akademia di Papiamentu, en de afdeling

Moderne Vreemde Talen (Nederlands, Engels en Spaans). De Akademia di Papiamentu zal

zich richten op het bevorderen van taalbewustzijn door middel van eensgezind taalbeleid en

taalplanning, en door de verdere ontwikkeling van Papiamentu op het gebied van spelling en

standaardisatie, grammatica, woordenboeken, taalcorpora en leermaterialen. De Afdeling

Moderne Vreemde Talen, zal de taak hebben de richtlijnen zoals opgenomen in het

Nationaal taalbeleid Curaçao, op weg naar multilinguale co-existentie, te begeleiden en te

ondersteunen.

In navolging van de sluiting van de Fundashon Material pa Skol (FMS) zijn de toegewijde

medewerkers en de productie van taalmateriaal overgedragen naar de Fundashon pa

Planifikashon di Idioma (FPI). De werkzaamheden van de Fundashon pa Planifikashon di

Idioma (FPI) zullen nu verder gaan onder de naam Nationaal Taalinstituut Curaçao (NTIC) en

nieuwe statuten conform de Code of Governance.

In de toekomst zal het Nationaal Taalinstituut Curaçao in nauwe samenwerking met de ABCeilanden, Nederland en andere relevante entiteiten, zoals Caribbean Examinations Council

(CXC)/International Baccalaureate (IB), Expertise-centrum voor Toetsen en Examens (ETE) en

de schoolbesturen, zich inzetten voor de ontwikkeling, afstemming en stimulering van het

taalbeleid. Het nieuw op te richten ABC-platform de Union di Papiamentu zal, samen met de

Nederlandse Taalunie, bijdragen aan de overkoepelende ontwikkeling van het taalbeleid.

