otisia di polis di djabièrnè 24 di novèmber te ku djamars 28 di novèmber 2024 / Politieberichten van vrijdag 24 november tot en met dinsdag 28 november 2024

Notisia di polis di djabièrnè 24 di novèmber te ku djamars 28 di novèmber 2024

Ladronisia for di outo

Entre djadumingu 26 i djaluna 27 di novèmber deskonosínan a bai ku vários hèrmènt for di un outo. E outo tabata stashoná nan un kas situá na Kaya Caribe. A bai ku entre otro 1 mashin di las kolo bèrdè, 2 mashin di bora kolo bèrdè, 1 mashin di sleip kolo bèrdè, un skrufdrai eléktriko kolo bèrdè, tur di e marka Total, i tambe 2 ‘grinder’ kolo bèrdè.

Riba djadumingu 26 di novèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na un kas situá na Kaya Karpitan. Entre djasabra 25 di novèmber i djadumingu 26 di novèmber deskonosínan a bai ku dos oloshi for di den e outo. Ta trata di un oloshi di marka Citizen, ku bòdi kolo di plata i banchi kolo pretu i un oloshi di marka Casio, modèl G-Shock.

Ta investigando ámbos kaso.

Aksidente entre outo i baiskel

Riba djaluna 27 di yanüari, alrededor di 7 or di mainta, un aksidente entre un outo i un siklista na e krusada di Kaya Nikiboko Sùit i Kaya Monseigneur Nieuwindt. Kousa di e aksidente no ta konosí. Personal di ambulans a chek e siklista na e sitio mes i e no mester a bai hospital. Komo ku shofùr di e outo tabata na estado personal di ambulans a chek e tambe na e sitio, e tampoko no mester a bai hospital.

Detenshon pa menasa ku un arma

Den oranan di mardugá, alrededor di 3.30 or riba djadumingu 26 di novèmber, a detené un hòmber di inisial C.V.B. di 47 aña en konekshon ku menasa ku un arma. E sospechoso tabata hasiendo bochincha den un kasino situá na Bulevar Julio A. Abraham. A avisá e algun biaha pa e stòp, despues di kua el a menasá e personal di seguridat. A base di esaki a sake for di e kasino. Algu despues el a bin bek ku un machete den su man i a bolbe menasá e personal di seguridat ku esaki.

Kòntròl di tráfiko plania

Den oranan trempan di anochi riba djasabra 25 di novèmber a tene un kòntròl di tráfiko plania riba Kaya Amsterdam. Durante di esaki a para i a kontrolá un total di 41 vehíkulo di kua a duna 5 shofùr un but.

E butnan tabata pa e siguiente violashonnan den tráfiko:

Pa manehá sin seguro

Pa manehá sin reibeweis

Pa manehá sin plachi di number

A hiba un vehíkulo bai warda en konekshon ku e shofùr tabata manehá sin prueba di seguro i sin plachi di number ku ta pertenesé na e vehíkulo.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Den e dianan binidero, polis lo sigui tene e tipo di kòntròlnan aki.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Detenshon pa manehá bou di influensia di alkohòl

Riba djabièrnè 24 di novèmber a detené un hòmber di inisial C.R.M.G. di 47 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. Un patruya a para e sospechoso na momentu ku e tabata manehando den su outo riba Kaya Saramaca. E por a mustra un reibeweis bálido. Despues di investigashon mas aleu a hasi un tèst di supla ku e sospechoso. E resultado di e tèst di supla a mustra ku el a pasa e límite permití i pa esaki a detené.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 24 november tot en met dinsdag 28 november 2024

Diefstal vanuit auto

Tussen zondag 26 november en maandag 27 november hebben onbekenden verschillende gereedschappen vanuit een auto meegenomen. De auto stond bij een woning aan de Kaya Caribe geparkeerd. Er werden onder andere een groene las machine, twee groene boormachine, een groene slijpmachine, een groene elektrische schroevendraaier, allemaal van het merk Total en een twee groene grienermachines van het merk Makita, meegenomen.

Op zondag 26 november werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die bij een woning aan de Kaya Karpitan geparkeerd stond. Tussen zaterdag 25 november en zondag 26 november hebben onbekenden twee horloges meegenomen. Het betreft een horloge van het merk Citizen met een zilverkleurige case en zwarte banden en een zwarte horloge van het merk Casio, model G-shock.

Beide zaken worden onderzocht.

Aanrijding tussen auto en fietser

Op maandag 27 januari vond omstreeks 07:00 uur een aanrijding tussen een auto en een fietser plaats op de kruising van de Kaya Nikiboko Zuid en Kaya Monseigneur Nieuwindt. Toedracht van de aanrijding was niet bekend. De fietser werd ter plekke door het ambulancepersoneel gecheckt maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Doordat de bestuurder van de auto zwanger was, werd zij ook ter plekke gecheckt door het ambulance personeel. Ook zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Aanhouding bedreiging met een wapen

In de nachtelijke uren, omstreeks 03:30 uur op zondag 26 november, werd een 47-jarige man met initialen C.V.B. aangehouden wegens mishandeling met een wapen. De verdachte was herrie aan het schoppen in casino aan de Bulevar Julio A. Abraham. Hij werd enkele keren gewaarschuwd, waarna hij de bewaker bedreigde. Hierop werd hij uit de casino verwijderd. Iets daarna kwam de verdachte terug met een kapmes in zijn hand en bedreigde de bewaker hiermee.

Geplande verkeerscontrole

Op zaterdag 25 november werd in de vroege avonduren een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Amsterdam. Hierbij werden een totaal van 41 voertuigen gestopt en gecontroleerd waarbij er 5 bekeuringen werden uitgeschreven.

De bekeuringen waren voor de volgende verkeersovertredingen:

Rijden zonder verzekeringsbewijs

Rijden zonder rijbewijs

Rijden zonder kentekenplaat

Een voertuig werd in bewaring genomen in verband met het rijden zonder verzekeringsbewijs en het rijden met een kentekenplaat die niet bij het voertuig hoort.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om je aan de verkeersregels te houden. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. In de komende dagen zal de politie dit soort controles blijven uitvoeren.

Houd jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Aanhouding rijden onder invloed van alcohol

Op vrijdag 24 november werd een 47-jarige man met initialen C.R.M.G. voor het rijden onder invloed. Een patrouille stopte de verdachte toe hij in zijn auto richting de Kaya Saramaca reed. Hij kon een geldig rijbewijs tonen. Na nader onderzoek werd een blaastest bij hem afgenomen. Het resultaat van de blaastest toonde aan dat hij de toegestane limiet overtrad waarop hij werd aangehouden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

