MINISTER DI CULTURA A RICIBI E BUKI ‘MI BISIÑA TIN PETROGLIFO DEN SU CURA’ DI E ARTISTA SJOERD MARTENS

E buki ta contene e obranan di arte di e exposicion cu a ser teni na MANA

Minister di Cultura a ricibi e buki ‘Mi bisiña tin petroglifo den su cura’ di e artista Sjoerd Martens. E buki ta contene e obranan di arte den forma di potret cu a wordo exponi na Museo Arkeologico Nacional Aruba (MANA.) E mandatario a ricibi e buki fo’i Director di MANA sr. Pancho Geerman y Arkeologico sr. Harold Kelly.

Na varios luga na Aruba tin pintura y petroglifo riba piedra cu a wordo pinta miles di aña pasa pa e indjannan cu a biba na Aruba. Algun di nan ta den Parke Arikok y algun di nan ta na luganan unda ainda nan no ta protehi. E artista Martens den su potretnan a combina e luganan historico unda tin e pinturanan, cu elementonan cu nos ta custuma di mira rond di nos, manera casnan, patio, grafitti, mensahenan di amor etc, pa asina crea conscienca cu na luganan inespera tin tesoronan di nos ancestronan cu mester wordo cuida.

Den e buki sr. Kelly ta brinda informacion riba e pinturanan y petroglifonan na Aruba. Detaye interesante ta cu na Aruba tin 458 pintura y petroglifo cu a keda documenta, di cua 456 tabata pinta y dos ta corta den baranca. Haciendo uzo di ‘radiocarbon dating’ por a saca afo cu un pintura na Arikok ta data entre 776 y 1018 despues di Cristo, y un pintura na Ayo ta data entre 1043 y 1275 despues di Cristo. E tempo eynan e grupo Arcaico y Caquetionan tabata presente riba nos isla. E pinturanan den e cuebanan di calichi ta casi semper cora, mientras cu e pinturanan riba e formacionnan di piedra ta sea cora of blanco. Na Rooi Taki por mira pintura den color preto tambe. Na Arikok tin pintura cu ta den color cora y blanco, algo cu ta un caracteristica unico di e pinturanan di Aruba cu no ta aparece na otro sitionan den e region di Caribe. Na Aruba e sitionan di pintura y petroglifo na Arikok y Ayo ta protegi pa e reglanan di parke, control di ‘park rangers’ of ta tras di baranan di hero. Sinembargo tin mas sitio rond di nos isla na unda tin pinturanan riba tereno publico of priva cu no ta protegi ainda y ta core peliger di bay perdi. Aunke cu ley y regla ta importante pa proteccion di nos herencia cultural, nos como comunidad consciente di e balor di e pinturanan y petroglofonan aki por tin un impacto mas grandi door di cuida nan ora nos topa cu nan.

Minister Maduro ta gradici e artista Sjoerd Martens pa capta e bunita paisahenan di Aruba y pa yama nos atencion atraves di e arte fotografico riba e balor y importancia pa nos conserva nos herencia cultural cu a keda graba den pintura y petroglifo indjan cu por wordo topa na sitionan protegi y hasta den nos bisiña su cura di cas.

