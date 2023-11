Bo opinion ta konta den investigashon di Komishon enkuesta HNO / Jouw mening telt ook in het onderzoek van enquêtecommissie HNO

PAPIAMENTU

Bo opinion ta konta den investigashon di Komishon enkuesta HNO

Willemstad – Bos di pueblo tambe ta konta den e investigashon ku parlamento ta hasi riba e proseso pa yega na un hospital nobo. P’esei e Komishon enkuesta HNO ta tene dos seshon ku públiko djasabra 2 di desèmber.

E promé seshon ta pa esnan ku ta biba den area di Bándabou. E ta tuma lugá den sala multifunshonal na Barber i ta kuminsá 10’or di mainta. E otro seshon ta mèrdia den Sentro di bario Montaña i ta kuminsá 2’or. Kada un di e seshonnan ta dura un ora.

Ta invitá kada unu bini, sinti bo liber pa hasi pregunta i remarke. Ta ku plaka di nos tur a traha e hospital. Ta na e Komishon enkuesta HNO di parlamento di Kòrsou pa investigá hinter e proseso pa traha e hospital nobo.

E seshonnan ku komunidat riba 2 di desèmber, ta tambe pa splika komunidat kon e komishon ta bai traha. Ta bon pa sa tur e pasonan ku ta bai tuma. Komishon enkuesta HNO ta transparente i ta hasi e investigashon na bienestar di hinter komunidat. Bin sostené e komishon den nan trabou, paso esei ta bon pa futuro di Kòrsou.

Komishon enkuesta HNO

Wilheminaplein 4

+ 5999 5636060

kehno@parlamento.cw

NEDERLANDS

Jouw mening telt ook in het onderzoek van enquêtecommissie HNO

Willemstad – De stem van het volk wordt ook meegenomen in het onderzoek naar het proces bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Op zaterdag 2 december houdt de enquêtecommissie HNO van het Parlement van Curaçao daarom twee bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst is voor de bewoners van Bándabou. Die begint om 10 uur in de multifunctionele sportzaal te Barber. De tweede bijeenkomst begint om 14.00 uur in het wijkcentrum Montaña. De bijeenkomsten duren elk één uur.

Iedereen is welkom om vragen te stellen aan de commissieleden of juist hun mening te geven over het onderzoek. Het ziekenhuis is immers met gemeenschapsgeld gebouwd. Het is aan de enquêtecommissie om te onderzoeken of dit proces correct is verlopen.

De bijeenkomsten op 2 december zijn ook bedoeld om het publiek te informeren hoe de commissie te werk gaat. Het is goed om te weten welke stappen worden genomen. De enquêtecommissie werkt transparant in het belang van de bevolking. Kom de commissie steunen, het is voor de toekomst van Curaçao.

