UNIVERSITY OF CURAÇAO NEEMT BELANGRIJKE STAPPEN VOOR

HAAR TOEKOMST

Willemstad – De University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) heeft

de afgelopen maanden aanzienlijke inspanningen verricht en blijft zich actief

inzetten om de toekomst van het vooraanstaande onderwijsinstituut van

Curaçao te waarborgen. In dit streven heeft de universiteit onlangs een

grondig kwaliteitsonderzoek uitgevoerd naar de diverse taken en

verantwoordelijkheden van het instituut. De bevindingen van dit onderzoek

vormen nu de basis voor diverse vernieuwingen binnen de universiteit.

Los van deze initiatieven heeft de Raad van Toezicht, het wervings- en

selectieproces voor een nieuwe Rector Magnificus in gang gezet. De Raad van

Toezicht heeft een wervings- en selectiecommissie ingesteld bestaande uit

onafhankelijke leden. De verwachting is dat het wervings- en selectieproces in

het tweede kwartaal van 2024 zal zijn afgerond, opdat de Raad van Toezicht

over kan gaan tot benoeming van de intredend Rector Magnificus, waarna de

intredend Rector Magnificus tijdens de opening van het academisch jaar 2024–

2025 zal worden geïnstalleerd.

De Raad van Toezicht heeft de zittend Rector Magnificus, die de UoC de

afgelopen jaren met veel toewijding heeft geleid, recentelijk geïnformeerd over

de ingangzetting van het wervings- en selectieproces. De zittend Rector

Magnificus zal een essentiële rol spelen tijdens dit proces daar waar het gaat

om kennisoverdracht. De intredend Rector Magnificus zal in de komende jaren

het hoofd moeten bieden aan de uitdagingen van een sterk veranderende

onderwijswereld.

De UoC en de Raad van Toezicht zullen in de komende periode de diverse

belanghebbenden op de hoogte blijven houden van de stappen die worden

ondernomen om de toekomst van de UoC als Landsuniversiteit en het hoger

onderwijs te waarborgen.

