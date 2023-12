Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ARUBA TABATA PAIS ANFITRION PA E CONFERENCIA DI CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE (CFATF)

“Nos compromiso pa cu e lucha contra labamento di placa ta continua, paso asina so nos por crea un pais y un mundo mas miho”

ORANJESTAD – Recientemente, Aruba tabata e pais anfitrion pa loke ta e conferencia importante, den cuadro di e lucha contra labamento di placa, Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu Su Excelencia Gobernador di Aruba, señor Alfonso Boekhoudt, Minister di Finansas Xiomara Maduro, y presidente di Parlamento señor Edgard Vrolijk, tabata presente na e conferencia aki, na unda a trata e topico di labamento di placa, cu ta di gran importancia pa e comunidad global. Na inicio di e conferencia, Prome Minister a duna un discurso, na unda el a yama un bon bini na tur esnan presente, gradiciendo nan pa acepta e invitacion pa bin Aruba pa reuni riba e tema importante aki, subrayando asina e importancia di e compromiso colectivo, pa asegura integridad di e sistema economico, financiero y siguridad mundial.

Prome Minister a expresa di ta contento di por a ricibi na Aruba un cantidad grandi di persona cu ta participa den tur e areanan di Caribe, y tambe dignatarionan importante, mustrando asina cu den e lucha di labamento di placa Aruba no ta para su so, y cu ora ta traha hunto, ta logra cosnan grandi. Un apsecto hopi positivo y di orguyo, ta e hecho cu Aruba a caba di pasa door di un evaluacion sumamente positivo di CFATF, y ta e pais number dos den Caribe cu a pasa e evaluacion den gran forma asina. Tambe, Prome Minister ta felicita e director di e departamento Financial Intelligence Unit of Aruba, cu ta encarga cu labamento di placa na Aruba, señor Angelo Brete pa su nombracion como presidente di CFATF.

“Nos compromiso pa cu e lucha contra labamento di placa ta continua. Como mandatario di pais Aruba, nos ta comprometi na mantene e normanan mas halto di integridad den e sistema financiero di nos pais. E ta nos responsabilidad cu nos ta tuma hopi na serio, paso asina so nos por crea un pais y un mundo mas miho” Prome Minister a expresa.

