KOMUNIKADO DI PRENSA 565/2023

1 desèmber 2023

Polis ku tim dirigí kontra di ponementu di ‘fever’

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Ultimo dianan por a tuma nota riba videonan ku ta sirkulá riba retnan sosial, kon algun persona

iresponsabel ta pone ‘fever’ riba tereno di un pòmp di gasolin, sin para ketu na e konsekuensia

desastroso ku esaki por tin si algu bai robes.

Kuerpo Polisial ta sensurá e komportashon aki i no ta tolerá tipo di aktitutnan deskabeyá asina’ki.

Aparte ku e shofùr aki no ta duna balor na su propio bida, no ta import’é tampoko kiko lo pasa ku

esnan ku sea ta laborá na e pòmp òf ku inosentemente ta den e besindario di e pòmp na e

momentu ei.

Den pasado ya tabatin kasonan kaminda shofùrnan ku tabata pone ‘fever’ a pèrdè nan vehíkulo,

pero aparentemente esaki no a surti efekto di konsientisashon serka otronan ku a keda kometé e

desòrdu aki, poniendo bida di otronan na peliger.

En bista ku nos ta yegando fin di aña i ya polis tin eksperensia ku e kasonan di ponementu di ‘fever’ i

pustamentu ilegal riba kamindanan públiko ta bai oumentá, entrante di e fin di siman aki lo tin un

tim polisial ku ta enkargá su mes spesífikamente ku akshonnan kontra di e fenomenonan aki.

Nos ke alertá ku lo no solamente konfiská e vehíkulonan ku kua ‘fever’ òf kareda ta wòrdu tené,

pero den kaso ku outoridat konstatá ku e aktuashon i/o komportashon di e shofùr na e momentu ei

ta un atentado kontra bida di un otro òf e òrdu públiko ta wòrdu tachá, polis lo no basilá pa hasi

detenshon.

Kuerpo Polisial ta spera ku tur siudadano lo sa di komportá nan mes debidamente riba kaminda

públiko, tene kuenta ku libertat i seguridat di otro, pa evitá ku nos tin situashonnan di lamentá.

Polis lo keda vigilá i kaminda ku ta nesesario, nos lo aktua di forma severo i desidido, pa bou di tur

sirkunstansia òrdu públiko keda garantisá.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket