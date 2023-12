Verdachte aangehouden voor 33 jaar oude Rotterdamse roofmoord

Het coldcaseteam van de politie eenheid Rotterdam heeft afgelopen dinsdag een 59-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 54-jarige ondernemer Hans van der Mee. Die werd op 14 februari 1990 in zijn winkel in het Nieuwe Westen overvallen en doodgeschoten.

Van der Mee runde samen met zijn vrouw in 1990 een winkel in huishoudelijke apparatuur in de Ruilstraat in Rotterdam. Als het echtpaar denkt dat er twee klanten de winkel in komen, blijkt het om een overval te gaan waarbij de ondernemer uiteindelijk om het leven komt.

De verdachte is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris en die heeft bepaald dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. De Rotterdammer zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Vanwege deze beperkingen en onderzoeksbelang kunnen er verder geen mededelingen worden gedaan.

De zaak is de afgelopen jaren in verschillende opsporingsprogramma’s behandeld en er is door de hoofdofficier van justitie een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het is op dit moment nog te vroeg in het onderzoek om te kunnen melden dat de beloning wordt uitgekeerd.

