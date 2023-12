No por sigui wanta mas!

‘Gobièrnu mester asumí responsabilidat i subi presupuesto di kuido’

Willemstad – No por sigui aseptá e situashon kaminda ta manehá Curaçao Medical Center sin sèn. Gobièrnu mester asumí su responsabilidat i sòru ku e instituto di kuido médiko ta haña e fondonan konforme desishon di korte i konforme rapòrtnan ku ta indiká esaki.”

Eks parlamentario, kolaboradó di frakshon di MAN den Parlamento i miembro di e unión polítiko MAN-PIN, Eugene Cleopa ta bati alarma bisando ku miéntras listanan di espera ta sigui krese bou di e situashon aktual bida di hende ta kore peliger. “Ta komunidat ta sufri bou di e pelea ku minister di Salubridat Públiko, Javier Silvania ta hiba kontra CMC.”

Segun Cleopa ta bisa ta wardando un eternidat riba un komishon ku Minister a instalá pa investigá gastunan di CMC i kiko e tarifanan pa kuido médiko mester bira. Esaki miéntras ku tin un veredikto di korte pa adaptá e presupuesto di kuido pa CMC ku ainda gobièrnu no ta kumpli kuné.

Tambe tin un rapòrt ku KPMG a traha mustrando riba e situashon agudo ku CMC ta aden i kuantu e presupuesto di kuido mester bira, pero ainda minister Silvania no ta hasi algu na e situashon. “Anto e minister no bin bisa mi ku el a yega haña e situashon asin’aki. Gabinete Pisas tin mas ku 2 aña ta goberná i Silviania tin mas ku 1 aña ku el tuma e responsabilidat pa Salubridat Públiko for di èks minister Dorothy Pietersz-Janga, pero ketu bai e ta dúndula rondó di e situashon na CMC.”

Cleopa ta haña ku e responsabilidat polítiko ta serka Silvania i ku e mester subi e presupuesto di kuido manera e rapòrtnan di KPMG ta indiká. “CMC a drei te ainda ku un défisit di 50 pa 60 mion florin pa aña loke ta nifiká ku pa fin di 2023 pèrdida total di CMC lo yega 264 mion florin. 194 mion di e défisit aki, pues 73 porshento ta konsekuensia di e di e presupuesto di kuido ku no ta sufisiente.”

Sobra di e debe ta okashoná entre otro pa 40 mion florin èkstra na gastu den e transishon di St. Elisabeth Hospitaal pa CMC i 26 mion florin di personanan sin seguro ku CMC ta obligá na duna kuido. Banda di subi e presupuesto di kuido Cleopa ta mustra ku Gobièrnu komo doño di e hospital, mester tuma sierto debe riba dje loke ta yuda i lo aliviá e situashon un tiki. “E gastunan di kapital ta 18 mion di e 42 mion ku mester paga na hür.”

Cleopa ta finalisá bisando un biaha mas ku ta pa e motibunan aki Gobièrnu mester asumí su responsabilidat pasobra no por permití hende muri pa terkedat di Minister. “Ora nos mandatarionan ta malu, nan si ta drenta avion bai afó pero e yu di Kòrsou pagadó di impuesto no por hasi esaki. Su salú si ta kore peliger debí na e situashon ku CMC ketu bai ta aden. Esaki simplemente no por.”

