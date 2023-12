Vier jaar cel geëist tegen oud-docent voor jarenlang misbruik leerling

Tegen een 65-jarige oud-docent van het Vista College in Heerlen heeft het Openbaar Ministerie Limburg (OM) vier jaar gevangenisstraf geëist voor ernstige zedenfeiten bij een minderjarige leerling gedurende een langere periode.

Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag

De verdachte was docent op het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) in Heerlen. Hij zou tussen maart 2017 en december meermaals ontucht hebben gepleegd met een van zijn minderjarige leerlingen. In de daaropvolgende periode tot en met december 2021, heeft het seksueel misbruik zich ook voortgezet terwijl het slachtoffer meerderjarig was geworden. In maart van dit jaar werd de man door de directie van de onderwijsinstelling geschorst vanwege ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Afhankelijkheidssituatie

Het OM rekent het de man zwaar aan dat hij als docent misbruik maakte van een aan hem toevertrouwde leerling. De officier van justitie zei vandaag tijdens de zitting: “De verdachte heeft een afhankelijkheidssituatie gecreëerd en in stand gehouden. Daarbij heeft hij op grove wijze misbruik gemaakt van zijn positie als autoriteit en leraar, ook door het enorme leeftijdsverschil en de kwetsbaarheid van het slachtoffer. Het slachtoffer kon daarom geen nee zeggen, ook niet toen ze meerderjarig was geworden.”

Melding

Het jarenlange misbruik kwam aan het licht door een melding van de inmiddels oud-studente over diverse incidenten. Zowel de vrouw als de onderwijsinstelling deden daarna aangifte bij de politie.

De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

