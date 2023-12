Zeven jaar cel geëist voor schietpartij in Woerdense woning

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen een 31-jarige man uit de gemeente Heusden. Hij wordt ervan verdacht in de nacht van 16 november 2022 een man uit Woerden in zijn woning te hebben beschoten en te hebben beroofd. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond aan zijn beide benen.

Uit het politieonderzoek blijkt in de visie van het Openbaar Ministerie dat er die nacht in Woerden een ripdeal heeft plaats gevonden. Dat is onder meer gebaseerd op verklaringen van getuigen die zien dat een auto voor de woning parkeert met de geopende achter klep richting de voordeur. De getuigen horen harde knallen en zien mannen met bivakmutsen dozen vanuit de woning naar de auto verplaatsen. Deze waarnemingen ondersteunen de verklaring van het slachtoffer dat stelt dat hij overvallen en beschoten is in zijn woning. Ook onderzoek naar afgeluisterde communicatie van verdachte en slachtoffer ondersteunt het scenario van een ripdeal. Zowel de verdachte als het slachtoffer waren actief in de drugshandel.

Dat het de verdachte is die heeft geschoten, blijkt volgens de officier onder meer uit bloedsporen op een klein mesje waarmee het slachtoffer zich geprobeerd heeft te verdedigen tegen de schutter. Het DNA in deze bloedsporen matcht met het DNA van verdachte. Het waren ook onder andere deze DNA-sporen die ervoor zorgden dat de verdachte in beeld kwam en later kon worden aangehouden. De verdachte heeft – in een laat stadium – verklaard dat juist hijzelf slachtoffer was en de betreffende nacht gegijzeld werd in de woning. Dit scenario wordt in de visie van het Openbaar Ministerie niet ondersteund door onderzoeksbevindingen en wordt daarom als onaannemelijk beschouwd.

Poging doodslag

Uit onderzoek blijkt niet dat de verdachte een vooropgezet plan had om het slachtoffer te doden. Er is daarom vrijspraak gevraag voor de ten laste gelegde poging moord. Wel heeft hij zich die nacht in de visie van het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan poging doodslag en diefstal met geweld. De officier van justitie zegt daarover: “Het gemak waarmee het wapen is gebruikt, is ernstig te noemen. Het OM neemt het verdachte ook erg kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor hetgeen er op die 16e november is gebeurd. Verdachte heeft het slachtoffer voor oud vuil achter gelaten, de dozen meegenomen en is gevlucht.”

Alles afwegend is in deze zaak een eis van zeven jaar gevangenisstraf op zijn plaats.

Slachtoffer veroordeeld voor drugsfeiten

Het slachtoffer in deze zaak is de betreffende avond aangehouden voor grootschalig drugsbezit. Omdat dat onderzoek eerder klaar was, heeft deze zaak al op zitting gestaan. De rechtbank heeft hem op 30 mei 2023 hiervoor veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket