KONSEHO INSULAR A URGI GOBIÈRNU PA DIALOGÁ KU ASOTEKO

Bon notisia. Danki na konsehal Sr. Benito Dirksz.

Dia 28 di novèmber 2023 Konseho Insular (‘KI’) a aprobá un moshon di Sr. Dirksz pa urgi Gobièrnu di Boneiru (‘BC’) pa dialogá ku ASOTEKO pa yega na un Akuerdo Amikal den e kaso di tereno. Ounke ta un tiki lat, e NO ta muchu lat. Bèrdat ta ku Korte di Hustisia a trata e kaso kaba dia 27 di novèmber último. Pero Korte no a dikta fayo ainda. Ademas, si Korte ta disidí kontra ASOTEKO, ainda tin opshon pa apelá na Hoge Raad.

ASOTEKO ta haña e zèt di KI pa urgi BC pa dialogá hopi prudente. Pasobra ASOTEKO por hasta yuda BC pa yega na solushonnan inovativo pa kombiná e Maneho di Tereno Bieu ku esun Nobo. E Maneho Nobo ku KI a aprobá aña pasá, ta hopi vago ainda y si no ta kambi’é, henter e proseso pa yega na un Maneho Nobo por pega atrobe, manera a sosodé un biaha kaba ku e proposishonnan di 2019.

Kon ku sea, nos ta sinti ku KI ku BC por ta na kaminda awor pa yega na algu bon pa pueblo, kaminda no ta kita derecho ku Bonerianonan tabatin for di aña 1953 y di otro banda tòg kumpli ku un ‘Arrest’ di Hoge Raad, ku ta introdusí kambionan drástiko ku NO ta kumbiní Boneiru.

Pues ASOTEKO ta bon motivá pa dialogá ku BC lo mas pronto posibel pa benefisio di un y tur.

ASOTEKO ta e Asosashon pa Otorgamentu di Tereno sin Korupshon.

Bonaire, 5 dezèmber 2023

pa ASOTEKO,

Michiel Bijkerk, abogado

EILANDSRAAD ROEPT BC OP TOT DIALOOG MET ASOTEKO

Goed nieuws. Dank aan Eilandsraad-lid dhr. Benito Dirksz.

Op 28 di november 2023 heeft de Eilandsraad een motie van het lid Dirksz aangenomen, waarin het BC wordt opgeroepen tot dialoog met ASOTEKO om tot een Minnelijke Schikking te komen in de zaak over het erfpachtuitgiftebeleid. Hoewel laat, is het nog niet te laat. Weliswaar heeft het Hof van Justitie de zaak op 27 november 2023 al behandeld, maar er is nog geen vonnis gewezen. Bovendien, als het Hof in het nadeel van ASOTEKO mocht beslissen, dan staat nog altijd de weg naar de Hoge Raad open.

ASOTEKO vindt deze zet van de Eilandsraad heel verstandig. Want ASOTEKO kan het BC zelfs behulpzaam zijn met innovatieve oplossingen om het Oude Beleid te kunnen combineren met het Nieuwe. Het vorig jaar door de Eilandsraad goedgekeurde Nieuwe Grondbeleid is nog zeer vaag en als het niet aangepast wordt, dan kan het hele proces om tot een Nieuw Grondbeleid te komen weer vastlopen, zoals al eerder is gebeurd met de voorstelleen van 2019.

Hoe dit zij, het lijkt erop dat de Eilandsraad en het BC nu op de goede weg zijn om iets goeds te doen voor het volk, waarbij de rechten van Bonaireanen die zij sinds 1953 altijd hebben gehad, niet verloren gaan, terwijl anderzijds toch voldaan kan worden aan een ‘Arrest’ van de Hoge Raad, dat veranderingen voorschrijft die NIET goed zijn voor Bonaire.

Dus ASOTEKO gaat goed gemotiveerd de dialoog met het BC aan in het voordeel van iedereen.

ASOTEKO is de Vereniging voor Erfpachtuitgifte zonder Corruptie.

Bonaire, 5 december 2023

namens ASOTEKO,

Michiel Bijkerk, advocaat



