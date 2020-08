Notisia di polis di djaluna 17 di ougùstùs te ku djárason 19 di ougùstùs 2020/Politieberichten van maandag 17 augustus tot en met woensdag 19 augustus 2020

Notisia di polis di djaluna 17 di ougùstùs te ku djárason 19 di ougùstùs 2020

Den oranan di mardugá di djaluna 17 di ougùstùs, entre 1 or i 1.30 or, deskonosínan a bai ku un Macbook pro 2009 i un oloshi for di un apartamentu di kompleho di apartamentu sitia na Kaya Inglatera. E artíkulonan tabata den sala i a bai ku nan miéntras e habitante tabata un ratu den kamber. E porta di sala no tabata na lòk.

Riba djaluna 17 di ougùstùs, pa mas o ménos 16.15 or, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Skandèlchi. Un bròmfits modèl Tomos a dal den un pikòp ku tabata stashoná. Shofùr di e bròmfits a kue un bògt muchu grandi i a bai dal frontal den e pikòp. Shofùr di e bròmfits a pèrdè tur su djentenan di dilanti ariba i tabatin algun raspu. Hospital a transport’é pa hospital pa tratamentu médiko. E no tabatin reibeweis lo haña un prosèsferbal pa esaki.

Algu mas lat riba e mesun dia, pa mas o ménos 5 or di atardi, un aksidente entre un trùk tipo ‘flatback’ i un skuter a tuma lugá riba e krusada di hanchi Amboina, Kaya Papa Cornes i Kaya Marcela. E trùk tabata biniendo for di den Hanchi Amboina i kier a sigui stret drenta Kaya Marcela i no a mira e skuter ku tabata biniendo riba Kaya Papa Cornes bayendo direkshon di Kaya Korona i dal e skuter na altura di su tayer di di dilanti i lastr’e bai kuné den Kaya Marcela. Shofùr di e skuter tabata keha di doló na su lomba i barika. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. E tabatin un hèlm bisti. Shofùr di e trùk no por a mustra un reibeweis bálido i a haña un but pa esaki.

Riba djamars 18 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un akomodashon turístiko situá na Bulevar E.E.G. Entre 15 i 18 di ougùstùs, deskonosínan a bai ku entre otro un iPhone kolo pretu, un iPad mini kolo blanku, un slòf di marka Adidas kolo pretu ku blanku i un par di kèts di marka Nike kolo pretu. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 17 augustus tot en met woensdag 19 augustus 2020

In de nachtelijke uren van maandag 17 augustus, tussen 01.00 en 01.30 uur, hebben onbekenden een Macbook Pro 2009 en een horloge weggenomen vanuit een appartement in een appartementencomplex aan de Kaya Inglatera. De spullen stonden in de woonkamer en zijn weggenomen toen de bewoner even in de slaapkamer was. De voordeur van de woning was niet op slot.

Op maandag 17 augustus vond omstreeks 16.15 uur een aanrijding plaats op de Kaya Skandèlchi. Een Tomos bromfiets reed tegen een stilstaande pick-up aan. De bestuurder van de bromfiets had een te grote bocht genomen en reed frontaal tegen de pick-up aan. De bestuurder van de bromfiets was zijn bovenste voortanden kwijt en had wat schaafwonden. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder had geen rijbewijs en krijgt hiervoor nog een proces-verbaal.

Iets later op dezelfde dag, omstreeks 17.00 uur, vond een aanrijding tussen een ‘flatback’ vrachtwagen en een scooter plaats op de kruising van de Hanchi Amboina, Kaya Papa Cornes en Kaya Marcela. De vrachtwagen kwam vanuit de Hanchi Amboina aanrijden en wilde rechtdoor de Kaya Marcela inrijden. Hierbij zag de bestuurder de scooter niet die op de Kaya Papa Cornes richting Kaya Korona reed en raakte de scooter ter hoogte van de rechtervoorwiel en sleepte de scooter mee de Kaya Marcela op. De bestuurder van de scooter klaagde pijn aan zijn rug en buik en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Hij had wel een helm op. De bestuurder van de vrachtwagen kon geen geldige rijbewijs laten zien en kreeg hiervoor een bekeuring.

Op dinsdag 18 augustus werd aangifte gedaan van inbraak in een toeristische accommodatie aan de Bulevar E.E.G. Onbekenden hebben tussen 15 en 18 augustus, onder andere een zwarte iPhone, een witte iPad mini, zwart/witte slippers van het merk Adidas en een paar zwarte Nike sportschoenen weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.