WEERBERICHT VOOR HET PUBLIEK

Weersverwachting voor Curaçao en omgeving geldig tot donderdagmiddag 18:00 uur 20 augustus 2020.

Opgesteld op: woensdag 19 augustus 2020, 11:00 uur l.t. (15:00 UTC).



Weer: Wisselend bewolkt en voornamelijk op donderdag met een plaatselijke regen- of onweersbui.

De verwachte maximumtemperatuur zal 33 ̊C en de minimumtemperatuur zal 27 ̊C zijn.

Zonsopgang is om 06:25 uur en zonsondergang om 18:53 uur.

Wind: Uit oost zuidoostelijke richtingen en overwegend matig; windkracht 3 tot 4 (12 tot 30 km/uur, 7 tot 16 knopen). Af en toe vrij krachtig tot mogelijk krachtig in uitschieters; windkracht 5 tot 6 (31 tot 50 km/uur, 17 tot 27 knopen).



Weeroverzicht: Ondanks de aanwezigheid van een actieve tropical wave die zich vanochtend nabij ons gebied bevond, wordt in de komende 24 uur weinig significante wolkenvorming boven het eiland en omgeving verwacht. Als gevolg hiervan zal ons weer vandaag droog zijn en kan slechts gedurende morgennacht en ochtend een korte periode met meer bewolking en een of meer buien voorkomen. Verder zal de wind vandaag en donderdag iets in kracht toenemen.

De volgende hoeveelheden regen werden tussen gisterochtend en vanochtend gemeten: Spaanse Water 11.2 mm, Midden-Seinpost 8.6 mm, Van Engelen 7.6 mm, Klein Kwartier 6.8 mm, Biesheuvel 9.8 mm, Onverwacht 6.4 mm, Steenrijk 9.6 mm, Santa Maria 5.6 mm, Seru Mahuma 19.9 mm, Hato 25.9 mm, Savonet 5.6 mm en Soto 3.6 mm.

Zee condities: Over het algemeen vrij rustig met golfhoogtes tussen 0.5 en 1.5 meter (2 en 5 voet). Deining vanuit het noorden zal vooral aan de noordkust van het eiland voor hoogste golven zorgen.

Significante tropische weersystemen: Een tropical wave bevond zich vanochtend in het Caribisch Gebied en kan later in de week verder tot een tropische cycloon te ontwikkelen. Een actief lagedrukgebied lag vanochtend op een afstand van ongeveer 1600 kilometer ten oosten van de eilanden in het oostelijk Caraïbisch Gebied en kan zich in de komende twee dagen tot een Tropische Depressie ontwikkelen. De Meteorologische Dienst Curaçao zal deze weersystemen voor verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Bijzondere verschijnselen: Morgenmiddag om 12:38 uur zal de zon zich precies boven Curaçao in het zogenaamde zenit bevinden. Hierdoor ontvangt ons eiland op dat moment de maximale zonnestraling, die op ons eiland mogelijk is. Alleen eventuele op dat moment aanwezige bewolking kan deze instraling enigszins beperken. Deze omstandigheden vinden twee keer per jaar plaats en de volgende keer dat dit weer gebeurt, zal op 21 april 2021 zijn.

Vooruitzichten tot vrijdagmiddag: Licht tot half bewolkt met een plaatselijke bui mogelijk in de ochtend.

Meteoroloog: Coffie