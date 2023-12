Notisia di polis di djaluna 4 di desèmber te ku djárason 6 di desèmber 2023 / Politieberichten van maandag 4 december tot en met woensdag 6 december 2023

Notisia di polis di djaluna 4 di desèmber te ku djárason 6 di desèmber 2023

Personanan pèrdí

Riba djamars 5 di desèmber ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante dos dama pèrdí. E dos damanan a bai ‘hike’ den besindario di Dos Pos i a pèrdè. Mesora a dirigí un patruya pa e área. Un patruya di Stinapa tambe a djòin e patruya di polis. Pero nan no por a lokalisá e damanan. Na dado momento nan a nota señal di lus fo’i djaleu i asina por a saka afó e lokalidat di e damanan. Komo e área no ta aksesibel pa vehíkulo a embolbí e helikòpter di Wardakosta i a saka e damanan ku e helikòpter for di den e mondi. A hiba nan na aeropuerto Flamingo kaminda personal di KMar a risibí nan. Ambulans a akudí na e sitio pa hasi un chekeo médiko riba e damanan despues di kua nan por a bai kas.

Holó di gas den establesimentu di hóreka

Riba djaluna 4 di desèmber ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un holó di gas na un establesimentu di hóreka situá den Kaya Grandi. Brantwer ku a akudí nan e sitio a hasi e edifisio bashí i a hasi un apelashon na polis pa será Kaya Grandi seguridat di personanan den besindario. Despues di investigashon mas aleu a resultá ku e èrkonan ku a yena ku gas parti mainta tabatin un lekkage. A ventilá e edifisio dor di habri bentana i portanan. Personal di ambulans a saminá dos trahadó ku no tabata sinti nan mes bon, na e sitio mes.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 4 december tot en met woensdag 6 december 2023

Verdwaalde personen

Op dinsdag 5 december kreeg de centrale meldkamer rond 18:30 uur melding over twee verdwaalde dames. De twee dames gingen in de omgeving van Dos Pos hiken en waren verdwaald.

Er werd direct een patrouille naar de omgeving gestuurd. Ook een patrouille van Stinapa voegde zich bij de KPCN patrouille. Maar ze konden de dames niet vinden. Op een gegeven moment zagen ze lichtsignalen afkomstig van de dames in de verte en kon de locatie van de dames bepaald worden. Omdat het gebied ontoegankelijk is voor voertuigen, werd de helikopter van de Kustwacht ingeschakeld en werden de dames door de helikopter gehaald. Zij werden bij de luchthaven gebracht waar ze opgevangen werden door KMar personeel. De ambulance kwam ter plekke om de dames medisch te checken waarna ze naar huis konden.

Gaslucht in horecagelegenheid

Op maandag 4 december kreeg de centrale meldkamer melding over een gaslucht bij een horecagelegenheid aan de Kaya Grandi. De brandweer die ter plekke was ontruimde het pand en verzocht assistentie van de politie om de Kaya Grandi af te zetten in verband met de veiligheid voor omstanders. Bij nader onderzoek bleek dat er een lekkage was met de airco’s die in de ochtend bijgevuld waren met gas. Het pand werd geventileerd door de ramen en deuren open te houden. twee medewerkers die zich duizelig voelden werden ter plekke door het ambulance personeel onderzocht. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

