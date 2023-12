Man uit Druten verdacht van foltering, marteling en seksueel geweld tegen Syrische burgers

In het Gelderse Druten is vrijdagochtend 8 december 2023 een 55-jarige Syrische man opgepakt die verdacht wordt van internationale misdrijven gepleegd in Syriรซ. Hij wordt onder andere verdacht van seksueel geweld als misdrijf tegen de menselijkheid. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland van dit zware misdrijf wordt beschuldigd.

Op basis van onderzoek van het Team Internationale Misdrijven (TIM) van de Landelijke Recherche wordt de man ervan verdacht dat hij in 2013 en 2014 hoofd was van de verhoorafdeling van de National Defence Force (NDF) te Salamiyah, Syriรซ. De NDF is een paramilitaire groepering bestaande uit vele lokale pro-regime milities, die aan de kant van het Syrische regime vechten. De verdenking is dat de man zich vanuit zijn functie schuldig heeft gemaakt aan foltering, marteling en seksueel geweld tegen burgers.

Misdrijven tegen de menselijkheid

Hij wordt beschuldigd van het medeplegen van foltering, het medeplegen van marteling als misdrijf tegen de menselijkheid en het medeplegen van verschillende vormen van seksueel geweld als misdrijf tegen de menselijkheid. Misdrijven tegen de menselijkheid zijn misdrijven gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelstelmatige aanval gericht tegen de burgerbevolking.

Pro-regime militie

In de Syrische burgeroorlog, die sinds 2011 in het land woedt, slaat de regering van president Assad protesten van burgers keihard neer. Het Syrische leger wordt gesteund door paramilitaire groeperingen, die gebruikt worden om tekorten aan soldaten aan te vullen en het vuile werk op te knappen. Syrische burgers worden op grote schaal door Syrische veiligheidsdiensten en de pro-regime milities gearresteerd.

Sinds 2021 in Nederland

De verdachte is in juli 2021 in Nederland aangekomen en kreeg een tijdelijke asielvergunning. Vorig jaar vestigde hij zich met zijn gezin in Druten. Het Team Internationale Misdrijven (TIM) kwam hem kort na zijn aankomst in Nederland op het spoor, na een tip dat een persoon met een vergelijkbare naam hoofdverhoorder was geweest in de lokale vestiging van de NDF in Salamiyah en dat deze man nu in Nederland zou verblijven.

De verdachte wordt maandag 11 december voorgeleid aan de rechter-commissaris.

