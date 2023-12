Notisia di polis di djárason 6 di desèmber te ku djabièrnè 8 di desèmber 2023 / Politieberichten van woensdag 6 december tot en met vrijdag 8 december 2023

Notisia di polis di djárason 6 di desèmber te ku djabièrnè 8 di desèmber 2023

Ladronisia for di outo

Riba djárason 6 di desèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo. E outo tabata stashoná na un akomodashon turístiko situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Na momento ku shofùr di e outo a baha un ratu for di e outo, deskonosínan a saka un pòtmòni ku vários tarheta di banko i sèn kèsh komo kontenido, for di den un tas ku tabata den e outo. Ta investigando e kaso.

Aksidente Kaya Korona

Alrededor di 11.25 or di anochi riba djaweps 7 di desèmber un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Korona. Tabatin 3 persona embolbí den esaki. Ambulans a transportá tur tres pa hospital pa chekeo i tratamentu médiko. Ningun di esnan embolbí por a duna un deklarashon na e momento ei di kon e aksidente a tuma lugá.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaweps 7 di desèmber ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un outo i un skuter na Kaya Andres A. Emerenciana. E skuter a kore dal den e outo. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku shofùr di e skuter no tabatin un reibeweis ni dokumentunan di seguro bálido i su ID tambe a kaduká. Pa esakinan el a haña un but. A resultá tambe despues di investigashon mas aleu ku e shofùr di e skuter tabata bou di influensia di alkohòl. A detené e shofùr, un hòmber di inisial N.C.C. di 32 aña di edat. A hiba e skuter warda di polis.

Ladronisia di baiskel

riba djaweps 7 di desèmber a drenta keho di ladronisia di un baiskel estilo ‘mountainbike’ kolo pretu. E baiskel tabata stashoná den balkon di un kas situá den Amboina. Entre 6 i 7 di desèmber deskonosínan a bai kuné. E kaso ta bou di investigashon.

Kiebro den kas

Riba djaweps 7 di desèmber a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya dr. Jose Girigorio. Deskonosínan a kibra drenta i a bai ku entre otro un telefòn selular di marka Samsung, un televishon di 32 inch di marka High Sence, un heru di strika, dos ‘speaker’, 2 para di kèts di marka Nike i vários bòter di perfume. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 6 december tot en met vrijdag 8 december 2023

Diefstal vanuit auto

Op woensdag 6 december werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto. De auto stond bij een toeristische accommodatie aan de Bulevar Gobernador Nicolas Debrot geparkeerd.

Toen de bestuurder even uit de auto stapte, hebben onbekenden, uit een tas die in de auto lag, een portemonnee met verschillende pasjes en contant geld als inhoud, meegenomen.

De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding Kaya Korona

Rond 23:25 uur op donderdag 7 december vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Korona. Hierbij waren drie personen betrokken. Zij werden alle drie met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische controle en behandeling. Geen van de betrokkenen kon op dat moment een verklaring geven van hoe de aanrijding had plaatsgevonden.

Aanhouding rijden onder invloed

Op donderdag 7 december kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding tussen auto en een scooter op de Kaya Andres A. Emerenciana. De scooter reed tegen de auto aan. Bij nader controle had de bestuurder van de scooter geen rijbewijs, geen geldige verzekeringsdocumenten en was zij ID vervallen. Hiervoor kreeg hij een bekeuring. De bestuurder van de scooter bleek na nader onderzoek ook onder invloed van alcohol te zijn. De 32-jarige man met initialen N.C.C. werd hierop aangehouden. De scooter werd ter bewaring naar het politiebureau gebracht.

Diefstal fiets

Op donderdag 7 december werd aangifte gedaan van diefstal van een zwarte mountainbike. De fiets stond op het balkon van een woning in Amboina en werd tussen 6 december en 7 december door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak woning

Op donderdag 7 december werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Dr. Jose Girigorio. Onbekenden hebben ingebroken en hebben onder andere, een mobiele telefoon van het merk Samsung, een 32-inch televisie van het merk High Sence, een strijkijzer, 2 speakers, 2 paar Nike schoenen en verschillende flessen parfum meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket