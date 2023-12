KOMUNIKADO DI PRENSA 582/2023

8 desèmber 2023

Akshon ‘Fin di aña sin zanzaña’ Vehikulonan di motor mester tin seguro tur momento

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Fin di aña sin zanzaña

Den e fin di aña aki, lo bai intensivá kontròlnan riba vehíkulonan di motor, tambe pa loke ta

trata e aspekto di dokumentonan bálido ku nan mester tin.

Durante di e diferente kontròlnan ku polis a tene e aña aki, hopi tabata e vehíkulonan di

motor di kua nan dokumentonan no tabata na òrdu i prinsipalmente seguro.

Aparte ku manehá un vehíkulo di motor riba kaminda públiko sin seguro ta un violashon di

lei, e ta sòru tambe pa hopi problema serka tantu esun ku kousa e aksidente komo e otro

partido ku ta víktima di e aksidente, sin importá ku ta un otro vehíkulo, personanan na pia

òf propiedat di siudadanonan.

Polis ta bai aktua kontra e fenómeno aki den kuadro di e akshon ‘Fin di aña sin zanzaña’.

Ta bon pa indiká ku no únikamente si bo ta moviendo riba kaminda públiko bo vehíkulo di

motor mester ta disponé di un seguro bálido, pero tambe si bo vehíkulo di motor ta

stashoná riba un tereno of na un sitio públiko òf ku ta asesibel pa públiko.

Den e kasonan ei ku e shofùr no ta disponé di un seguro (bálido), e ta risibí un but i su

vehíkulo por keda kitá dor di polis i wardá

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket