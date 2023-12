KOMUNIKADO DI PRENSA 580/2023

8 desèmber 2023

Akshon ‘Fin di aña sin zanzaña’ prevenshon kontra di ladronisia di vehíkulo

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Fin di aña sin zanzaña

Den kuadro di e akshon ‘Fin di aña sin zanzaña’, Kuerpo Polisial ke hasi un súplika na tur

doño i/òf shofùr di vehíkulo, pa tuma mas tantu medida di prekoushon posibel, pa evitá ku

bo ko’i kareda ta keda hòrtá.

Den luna di desèmber tin hopi aktividat, hopi moveshon riba kaya i mas oportunidat tambe

pa malechornan sea bai ku e vehíkulo kompletu òf kita piesa for di esakinan.

Un di e medidanan mas ekonómiko ku bo por tuma ta di pone un lòk di stür na bo stürwil i

asina hasi bo vehíkulo menos atraktivo pa ladronnan bai kuné.

Alabes nos ke hasi un yamada na shofùrnan pa na momentu ku bo ta bai un aktividat ku ta

tuma lugá den oranan di anochi òf ku ta tèrminá den oranan di anochi, pa no stashoná bo

vehíkulo na un sitio kaminda ku no tin òf no tin sufisiente iluminashon.

Esaki ta tera fértil pa e malechor traha trankil riba bo outo dor di sea kita piesa òf bai kuné

sin ningun hende den besindario tuma nota.

Por último e petishon pa no laga kosnan di balor atras den bo outo. Ya ku bo outo por

wòrdu destruí pa kue bo pertenensianan i unabes a logra kibra glas, ta bira fásil pa habri e

outo i despues bai ku esaki.

Polis lo ta mas visibel den fin di aña, pero komo siudadano nos ta spera ku abo tambe lo

duna nos un man pa protehá bo propiedat.

