Notisia di polis di djabièrnè 8 di desèmber te ku djaluna 11 di desèmber 2023 / Politieberichten van vrijdag 8 december tot en met maandag 11 december 2023

Notisia di polis di djabièrnè 8 di desèmber te ku djaluna 11 di desèmber 2023

Skuter konfiská

Alrededor di 7 or di anochi riba djadumingu 10 di desèmber, un patruya a spòt dos skuter riba Kaya Monseigneur Nieuwindt. Riba kada skuter tabatin un persona. Ambos skuter no tabatin kapa i no tabata disponé tampoko di un plachi di number. Na momentu ku nan a tuma nota di polis, un di e shofùrnan a hisa su velosidat. Polis a dun’é señal pa para di kua e no a duna oido na esaki. E shofùr a wak patras i a sigui kore. E patruya a logra blòkia e skuter riba Kaya Huallaga di manera ku e shofùr por a para su vehíkulo. Na e momentu ei e sospechoso a bula for di e skuter i a hui na pia den direkshon di Kaya Monseigneur Nieuwindt. E patruya e rekonosé e sospechoso. A konfiská e skuter ku el a laga atras i su slòfnan. Investigashon den e kaso ta andando.



Ladronisia di tas

Riba djadumingu 10 di desèmber a drenta keho di ladronisia di un tas deportivo koló pretu di e marka Street ku komo kontenido entre otro diferente bòshi di yabi, un USB-Stick, un telefòn selular di e marka Samsung S-10, un pòtmòni ku kontenido, un ‘remote control’ (push button) ku ta pertenesé na un outo di e marka Toyota i un ‘headphone’ di e marka Candyskull. E tas deportivo ku tabata den un kargadó di ekipahe a kai for di un motosaikel durante ku esaki tabata kore. Despues di un búskeda riba e mesun ruta, no a enkontrá e tas. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 9 di desèmber, alrededor di 11.45 or a detené un hòmber di inisial D.B. di 50 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. Na momentu ku e agentenan tabata atendé ku un ‘melding’ na Kaminda di Lac, nan a tuma nota di un hòmber ku tabata trata na pasa ku su vehíkulo den un roi. Pa motibu ku esaki no a logra, e vehíkulo a kore bai patras. E agentenan a aserká e shofùr i despues di un investigashon a resultá ku e tabata bou di influensia. A duna e sospechoso diferente biaha òrdu pa koperá pa hasi un tèst di supla pero el a nenga di hasi esaki. Na e momentu ei a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. A bai ku outo di e sospechoso warda di polis i a konfiská su reibeweis.

Aksidente entre tres vehíkulo

Riba djasabra 9 di desèmber, alrededor di 9.05 or di mainta, un aksidente entre tres vehíkulo a tuma lugá riba Kaminda Lagun. Outo 1 tabata kore riba Kaminda Lagun biniendo for di direkshon di Lagun i a bai hasi un ‘U-Turn’ riba kaminda. Outo 2, ku tabata biniendo di direkshon kontrali a trata na desviá pa esaki pero a dal tòg den outo 1. Seguidamente outo 2 a bai dal den un outo ku tabata stashoná kantu di kaya. Shofùr di un di e outonan a resultá heridá i personal di ambulans a hasi un chekeo médiko kuné na e sitio mes. Shofùr di outo 2 a haña un but pa motibu ku e no por a mustra un reibeweis bálido.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djabièrnè 8 di desèmber i djabièrnè 11 di desèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

Esaki tabata pa lo siguiente:

4x pa kore den direkshon prohibí;

1x pa manehá sin seguro bálido;

7x pa manehá sin faha di seguridat bistí;

3x pa manehá sin reibeweis bálido;

1x pa manehá ku un ‘aanhangwagen’ ku no ta na òrdu;

1x pa uso di telefòn tras di stür miéntras ta manehá;

1x pa manehá sin un hèlm bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 8 december tot en met maandag 11 december 2023

Scooter in beslag genomen

Op zondag 10 december, rond 19:00 uur werden twee scooters op de Kaya Monseigneur Nieuwindt door een patrouille gespot. Op elke scooters reed één persoon. Beide scooters hadden geen kuip en waren ook niet voorzien van een kentekenplaat. Op het moment dat de bestuurders de politie zagen, verhoogde één van de bestuurders zijn snelheid. De politie gaf hem een stopteken waaraan hij geen gehoor gaf. De bestuurder keek achterom en reed door. Op de Kaya Huallaga lukte het de patrouille de scooter te blokkeren zodat de bestuurder zijn voertuig tot stilstand kon brengen. Op dat moment sprong de verdachte van de scooter en vluchtte te voet richting Kaya Monseigneur Nieuwindt. De verdachte werd door de patrouille herkend. De scooter die hij had achtergelaten en zijn slippers werden in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak loopt.

Diefstal tas

Op zondag 10 december, werd aangifte gedaan van diefstal van een zwarte sporttas van het merk Street met onder andere verschillende sleutelbossen, een USB-Stick, een mobiele telefoon van het merk Samsung S-10, een portemonnee met inhoud, een remote control (push button) behorend tot een auto van het merk Toyota en een headphone van het merk Candyskull, als inhoud. De sporttas, die op een bagagedrager van een motorfiets bevestigd was, viel tijdens het rijden. Na een zoektocht op dezelfde route werd de tas niet aangetroffen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding rijden onder invloed

Op zaterdag 9 december, rond 23:45 uur werd een 50-jarige man met initialen D.B. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Toen de agenten bezig waren met een melding aan de Kaminda di Lac, zagen zij dat een man met zijn voertuig door een geul probeerde te rijden. Omdat dit niet lukte rolde het voertuig weer naar achteren. De bestuurder werd door de agenten benaderd en na onderzoek bleek dat hij onder invloed was. De verdachte werd verschillende malen gevorderd om mee te werken aan een blaastest maar weigerde dit. De verdachte werd op dat moment aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De auto van de verdachte werd in bewaring genomen en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Aanrijding tussen drie voertuigen

Op zaterdag 9 december, rond 9:05 uur, vond een aanrijding tussen drie voertuigen plaats op de Kaminda Lagun. Auto 1 reed op de Kaminda Lagun richting Lagun en keerde op de weg. Auto 2, die uit tegenovergestelde richting kwam aanrijden, week hiervoor uit, maar botste toch tegen auto 1. Vervolgens botste auto 2 tegen een geparkeerde auto langs de weg. De bestuurder van één van de auto’s raakte gewond en is door het ambulance personeel ter plekke gecheckt. De bestuurder van auto 2 werd bekeurd omdat hij geen geldige rijbewijs kon tonen.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen vrijdag 8 december en maandag 11 december zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

4x voor het rijden in een verboden richting;

1x voor het rijden zonder een geldige verzekering;

7x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om;

3x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

1x voor het rijden met een aanhanger die niet in orde is;

1x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden;

1x voor het rijden zonder een helm op.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

