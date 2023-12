Ta ora pa músiko eksplorá posibel oportunidat di oro CD i DVD ta baiendo i Vinyl tei bèk pa keda?

CD i DVD ta saliendo fo’i moda?

Tiki tiki ta parse ku e medio pa benta di músika, ku ta CD, ta saliendo for di merkado. Servisio di streaming di pelíkula ta remplasando DVD. E memory stick ta tuma mas data (músika den forma digital) kompará ku e CD i e DVD. E fabrikante di kòmpiuter no ta mirando benefisio ekonómiko pa inkluí e CD/DVD drive den tur nan sistemanan. Debí na esei, i mas aspekto di kambio, ménos hende ta inkliná pa imprimí CD, bende CD i skucha músika riba CD. E kambio aki ta visibel kaba.

Servisio di streaming di músika.

Den pasado kompanianan grandi di outomatisashon a kuminsá ofresé servisio di streaming di músika. Banda di mester kumpli ku diferente kriterio, a resultá ku e artista mes no ta risibí masha sèn for di su arte. Esei ta pió ainda si un artista di un isla chikí manera di nos trata na risibí sèn hasiendo uso di music streaming.

Eksplorá oportunidat di oro

Notabel ta ku mientrastantu ku CD, DVD i streaming a drenta mundu di músika, e fábrikanan di e disko tradishonal a disminuí bastante. Tòg a sobra sufisiente ku ainda ta ofresé e servisio di imprenta di disko. Aki ta sigui algun fabrikante: Vinylify, QRATES, Vinyl on Demand (VOD), One Cut Vinyl, Cascade Record Pressing, Mobineko, G2 Vinyl, Sound Manufacture, RTI Pressing, Rainbo Records, GZ Media, Gotta Groove Records, Pirates Press, United Record Pressing, Vinyl Moon, Furnace MFG, Vinyl Me, Please, Palomino Records, R.A.N.D. Muzik, MPO Group, Pallas Group, Stereodisk, Third Man Pressing.

Ku uso di teknologianan, e banda òf e artista por krea un alternativa mas lukrativo bendiendo disko tradishonal via internet na lugá di streaming. Pues, imaginá bo mes un banda òf artista ku ta laga traha un website den WordPress ku ta usa WooCommerce ku e opshonnan di pago manera e solushon di sentoo.io. E banda ta laga imprimí su diskonan, ta publiká kompra di esaki via su website na lugá di diverso punto di benta i tur kumpradó ta paga dirèkt via banko pa risibí un single òf un LP. E integrantenan di e banda ta personalisá e label di kada disko bendí, ku un H𝗮𝗻𝗱𝗵𝗲𝗹𝗱 𝗜𝗻𝗸𝗷𝗲𝘁 𝗣𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿, pa añadí un nivel mas di seguridat konta robo i pirateria i ta (laga) entregá e disko na e kumpradó. Mas ku klaro, e kansionnan no mester bira disponibel den forma digital. E agrupashon i òf artista ta promové su website di benta na fiesta, konsierto, toká, entrevistanan, Facebook etc pa atraé kumpradó.

Try it first (Purbé promé)

E idea di (laga) imprimí i bende via própio website kisas ta algu pa bandanan uni i trata na ehersé komo prueba. Yamé un proyekto piloto kaminda tur òf mayoria ta sera konosí ku e opshon ariba menshoná pa nan generá entrada ku nan arte musikal, ku ta un rikesa di nos islanan karibeño. Banda di esei, ta resultá ku e disko mes ta fabriká di un material ku por resiklá pa traha disko nobo.