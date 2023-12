Verdachte opgepakt voor ontucht in huisartsenpraktijk

Een 57-jarige man uit Den Haag is vrijdag 8 december aangehouden op verdenking van ontucht met twee vrouwen. De man zou de vrouwen hebben betast tijdens zijn werk als praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk in Den Haag.

Verdachte is eerder als huisarts werkzaam geweest en werd in 2019 onherroepelijk veroordeeld voor ontucht met een patiënte. Hij mocht niet meer als huisarts werken. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan nu in een andere functie opnieuw ontucht te hebben gepleegd.

Twee vrouwen hebben aangifte gedaan dat verdachte tijdens een consult onnodig aan hun borsten zou hebben gezeten. Dit gebeurde in november 2023 maar ook al eerder in 2022. Verdachte is daarvoor op 8 december aangehouden. Maandag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zijn voorarrest met 14 dagen heeft verlengd.