Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Danki na Fraccion di MEP y RAIZ a aproba e presupuesto supletorio 2023

GOBIERNO POR REALISA INVERSIONNAN GRANDI PA NOS PAIS

PRONTO UN SCOL MAVO NA PARADERA

Dialuna 11 di December, Parlamento a aproba e presupuesto supletorio 2023 cu 11 voto na fabor di MEP y RAIZ y 9 voto contra. Esaki ta e di dos cambio riba presupuesto supletorio pa 2023 cu a wordo haci. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a gradici e Departamento di Finansas, DWJZ y tur otro departamento, cu ta yuda cu e maneho y ehecucion financiero y a prepara e documentonan pa asina e Presupuesto Supletorio a wordo trata tempran y cu un surplus.

Prome Minister a gradici tambe coleganan Minister, kendenan cu disciplina y determinacion, hunto a logra pa e hecho historico di nos pais ta un realidad, cu un surplus. Ministernan di Gabinete Wever-Croes ta para pa bon gobernacion, y un finansa publico saludabel. Contario na e gabinete Eman, e Gobierno aki a fiha un rumbo y ta kere cu nos pais merece miho cu un finansas publico na orden. Y esaki ta e maneho y meta di cada minister di Gabinete Wever-Croes.

Principalmente, Prome Minister ta gradici Minister di Finansas, Xiomara Maduro, cu sigur no tin’e facil den e desaroyonan di nos pais pero cu e vision cu e ta aplica, ta logrando.

Sin laga afo e comunidad di Aruba, Premier ta gradici henter pueblo di Aruba pa e confiansa brinda den Gabinete Wever-Croes pa haci e trabou un biaha mas y demostra cu Gobierno a cumpli y ta cumpliendo.

Prome Minister a remarca cu e presupuesto aki ta refleha recuperacion di Aruba y no por kere cu algun Parlamentario ta contra di e ley aki. Por ripara cu nos turismo a crece y a trece mas entrada cu nos a premira; nos economia a crece y a genera mas entrada cu nos a premira.

Aruba a conoce inversionnan cu no a bin ranca for di lomba di pueblo manera oposicion ta insinua. For di e documentonan cu tur Parlamentario a haya, nan por a lesa cu parti di e inversionnan aki a bin for di Agio. Ora cu Gobierno a emiti bonds pa por presta placa, e cumpradornan kier a asegura cu nan ta haya e bonds pa cua motibo nan a ofrece mas di loke cu Gobierno a pensa cu nan lo tawata kier a ofrece. E inversionistanan tin confiansa den Gobierno di Aruba y kier ta parti di recuperacion y hasta ta dispuesto pa paga mas.

“E placa aki ta bin pasobra nos economia a crece. Turistanan a bin y nan a trece mas placa aden. Y nos a inverti e placa aki. Door di crecemento di turismo, Triple A por a duna mas dividendo cu tambe a contribui na e ‘meevallers’ y a trece 50+ miyon florin adicional. Danki na esaki, por a presenta na Parlamento 29 miyon extra pa inverti na proyecto e aña aki.

Danki na Fraccion di MEP y RAIZ, awor Gobierno por realisa inversionnan den enseñansa; den speelplaats, den MAVO na Paradera. Inversionnan den siguridad; post nobo pa Brandweer. Inversion den oficinanan pa Parlamentarionan. Mas computer pa digitalisa servicio di Gobierno. Inversion den cuido di nos grandinan; Placa pa trahadonan di SABA y cuido di nos grandinan. Mi ta gradici e Parlamentarionan aki pa e sosten”, Prome Minister di nos pais a termina bisando.

