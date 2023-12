Kolektivo ta Traha Huntu ku UNICEF Venture Fund pa Krea Plataforma di Akshon pa Klima

Kolektivo Bouwt aan Klimaatactie Platform Samen Met UNICEF Venture Fund

Willemstad – Kolektivo, bekend van haar Impact Grant programma’s en innovatie evenementen, is door het UNICEF Venture Fund, het fonds investeert in technische oplossingen met het potentieel om kinderen op wereldschaal te beïnvloeden, geselecteerd uit meer dan 400 wereldwijde startups om samen een digitaal platform te creëren om de participatie voor klimaatactie en andere ontwikkelingsprojecten te stimuleren. Het platform dat Kolektivo bouwt maakt het mogelijk voor ontwikkelingsprojecten om de impact van hun projecten beter weer te geven en hun deelnemers op verschillende manier te belonen.

Vorige maand heeft de op Curaçao geboren en getogen Luuk Weber, de oprichter van Kolektivo, Stockholm bezocht om deel te nemen aan de fysieke kick-off van het UNICEF Venture Fund Climate Cohort. Hier heeft hij samen met Mark Pereira, oprichter van Kolektivo Trinidad, workshops gevolgd over product- en strategieontwikkeling met als doel deze kennis te gebruiken om in de komende 12 maanden een inclusieve klimaatactie app te bouwen die aan alle eisen van UNICEF Programma’s voldoet. Het pilotprogramma van Kolektivo dat mogelijk gemaakt wordt door UNICEF, zal plaatsvinden op Trinidad en heeft als doelstelling om lokale jongeren te betrekken in lokale voedselproductie.

Sinds 2019 heeft Kolektivo vanuit de Kolektivo Curaçao Foundation verschillende pilots uitgevoerd op Curaçao omtrent community impact en nieuwe vormen van waardecreatie en verdeling. Ook dit jaar heeft Kolektivo op Curaçao een succesvol impactprogramma gedraaid, met steun van Stichting Johannes Bosco, Fundashon Reda Sosial en particuliere bedrijven. De hoop voor 2024 is dat Kolektivo Curaçao met lokale partners een vergelijkbaar impactprogramma samen kan stellen om lokale ontwikkeling te blijven realiseren.

Naast pilots in Trinidad en Curaçao, is er al interesse getoond door partijen uit Barbados, Suriname en Amsterdam om samen met Kolektivo soortgelijke programma’s uit te voeren. Uiteindelijk hoopt Kolektivo software te ontwikkelen die wereldwijd gebruikt zal worden om lokale impact initiatieven te helpen versnellen en opschalen.

Over Kolektivo

Kolektivo is een dynamisch platform dat zich inzet voor sociale innovatie en ontwikkeling. Via impact grants, innovatieve evenementen en samenwerkingsinitiatieven streeft Kolektivo ernaar lokale groeperingen te versterken en positieve verandering op mondiale schaal te stimuleren. Ontdek meer op http://www.kolektivo.cw.

Kolektivo Collaborates with UNICEF Venture Fund to Build a Climate Action Platform

Willemstad – Kolektivo, renowned for its Impact Grant programs and innovation events, has been selected by the UNICEF Venture Fund, an initiative investing in technical solutions with the potential to impact children globally, to co-create a digital platform aimed at fostering participation in climate action and other development projects. The Kolektivo platform will empower development projects to better showcase the impact of their initiatives and reward their participants in various ways.

Luuk Weber, the founder of Kolektivo and a native of Curaçao, recently visited Stockholm for the physical kick-off of the UNICEF Venture Fund Climate Cohort. Alongside Mark Pereira, founder of Kolektivo Trinidad, they participated in workshops on product and strategy development. The goal is to leverage this knowledge over the next 12 months to build an inclusive climate action app that aligns with UNICEF Programs’ requirements. This Kolektivo Trinidad pilot program, facilitated by UNICEF, will take place in Trinidad, engaging local youth in local food production.

Since 2019, Kolektivo, through the Kolektivo Curaçao Foundation, has executed various pilots on Curaçao related to community impact and novel forms of value creation and distribution. This year, Kolektivo ran another successful impact program, with support from the Johannes Bosco fund, the Reda Sosial Foundation, and companies from the private sector. For 2024, the aspiration is for Kolektivo Curaçao, in collaboration with local partners, to formulate a similar impact program to drive local development.

Besides the ongoing pilots in Trinidad and Curaçao, interest has been expressed by parties in Barbados, Suriname, and Amsterdam to collaborate with Kolektivo in implementing similar programs. Ultimately, Kolektivo aims to develop software for global use, accelerating and scaling local impact initiatives worldwide.

About Kolektivo

Kolektivo is a dynamic platform committed to fostering social innovation and development. Through impactful grants, innovative events, and collaborative initiatives, Kolektivo seeks to empower local communities and drive positive change on a global scale. Learn more at http://www.kolektivo.cw.

Kolektivo ta Traha Huntu ku UNICEF Venture Fund pa Krea Plataforma di Akshon pa Klima

Willemstad – Kolektivo, konosí pa su programanan di donashon pa proyektonan di impakto i eventonan innovativo, a keda selektá pa UNICEF Venture Fund, e fondo ku ta inbertí den solushon tèkniko ku tin potenshal pa tin impakto riba muchanan na skala mundial, for di mas ku 400 startup global pa huntu traha un plataforma digital ku lo stimulá partisipashon den akshon pa klima i otro proyektonan di desaroyo komunitario. E plataforma lo brinda e posibilidat pa proyektonan di desarroyo pa mustra e impakto di nan proyektonan mas mihó i pa rekompensá nan partisipantenan di diferente manera.

Luna pasa, Luuk Weber, fundadó di Kolektivo, nasí i kresé na Kòrsou, a bishitá Stòkòlm pa partisipá den e kick-off físiko di UNICEF Venture Fund Climate Cohort. Aki, huntu ku Mark Pereira, fundadó di Kolektivo Trinidad, nan a tuma partí den tayernan tokante desaroyo di produkto i strategia, ku e meta pa usa e konosementu aki pa den e siguiente 12 luna konstruí un app inklusivo pa klima ku ta kumpli ku tur rekisito di programanan di UNICEF. E programa piloto di Kolektivo Trinidad, ku ta posibel ku apoyo di UNICEF, lo tuma lugá na Trinidad i tin komo meta enbolbé hubentut lokal den produkshon di komestibel lokal.

For di 2019, Kolektivo Curaçao Foundation a ehekutá diferente pilot na Kòrsou tokante impakto komunitario i formanan nobo di krea i distribuí balor. E aña aki, Kolektivo a bolbe drai un programa di impakto eksitoso, ku sostén di e fundashon Johannes Bosco, Fundashon Reda Sosial i kompanianan privá. Pa 2024 tin speransa ku Kolektivo Curaçao, huntu ku partnernan lokal, por traha un programa di impakto similar pa realisá desaroyo lokal.

Banda di e pilotonan na Trinidad i Kòrsou, a mustra interes for di partidonan di Barbados, Surinam i Amsterdam pa desaroyá programanan similar huntu ku Kolektivo. Últimamente, Kolektivo tin speransa di desaroyá software ku lo ser usá mundialmente pa yuda inisiativanan di impakto lokal akselerá i desaroyá mas lihé.

Tokante Kolektivo

Kolektivo ta un plataforma dinámiko ku ta dediká na fomentá inovashon i desaroyo sosial. Dor di donashonnan pa proyektonan di impakto, eventonan inovativo i inisiativanan di kolaborashon, Kolektivo ta buska pa fortalesé komunidatnan lokal i stimulá kambio positivo na un skala global. Deskubrí mas riba http://www.kolektivo.cw.

