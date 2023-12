Notisia di polis di djaweps 14 di desèmber 2023 / Politieberichten van donderdag 14 december 2023

Notisia di polis di djaweps 14 di desèmber 2023

Uzo di liña di tep anónimo 9310 ta duna resultado

Den oranan di anochi riba djárason 13 di desèmber un kòntròl a tuma lugá na un establesimentu situá na Kaya Monseignuer Nieuwindt. Aki a detené un dama di inisial S.S.J.V. di 32 aña pa violashon di Lei di Opio BES. Tambe a konfiská un outo pa investigashon mas aleu. A ehekutá e kòntròl despues ku vários keho di molèster di zonido, bendementu di droga, uzo di droga i aglomerashon di hende a drenta via e liña di tep anónimo 9310.

Den kaso ku ke hasi ‘melding’ di molèster otro tipo i iregularidat ku no ta urgente pero ku si mester di atenshon di polis, i bo ke keda anónimo, semper por yama 9310.

Na momentu ku yama 9310 bo ta haña un aparato n liña ku ta graba bo mensahe. Ku esaki bo ta keda kompletamente anónimo. Despues un kolaboradó lo skucha bo mensahe despues di kua lo evaluá kiko ta e posibilidatnan pa tuma akshon.

Den kaso di situashon di urgensia òf ora gara un persona ta kometé un akto kastigabel, yama 911 òf 112. Yama 911 òf 112 ora mester di ayudo den situashonnan di bida òf morto. Ora señalá situashonnan sospechoso òf si bo ta testigu di un krímen. Òf por ehèmpel despues di un aksidente di tráfiko, kandela òf ora un hende ta kibra pa drenta. E ora ei kada sekònde ta konta.

Ladronisia di outo

Riba djaweps 14 di desèmber a drenta keho di ladronisia di un outo koló blou skur di e marka Toyota, modèl Avensis ku plachi di number B-9263. E outo tabata stashoná dilanti di un kas na Kaya Sirena. E outo tabata será pero no na lòk i e yabi tabata den e vehíkulo.

Den oranan di mardugá, alrededor di 12.20 or, habitantenan di e kas a tende un persona ta bati na nan bentana i na momentu ku nan a lanta pa wak pafó, nan a tuma nota di un persona deskonosí ku tabata purba habri e outo. Ora nan a bai pafó, e sospechoso a start e outo i bai kuné. Ta investigando e kaso.

Bo a mira e vehíkulo menshoná òf bo sa algu di e kaso aki? Yama 911 òf e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van donderdag 14 december 2023

Gebruik van anonieme tip lijn 9310 geeft resultaat

In de avonduren op woensdag 13 december vond een controle plaats bij een eetgelegenheid aan de Kaya Monseigneur Nieuwindt. Hierbij werd 32-jarige een dame met initialen S.S.J.V. aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. Een auto werd ook in beslag genomen voor verder onderzoek.

Deze controle werd uitgevoerd naar aanleiding van verschillende meldingen over geluidoverlast, drugsverkoop, drugs gebruik en samenscholing die zijn binnengekomen op de anonieme tip lijn 9310.

In het geval dat u een melding wil doen van overlast of andere ongeregeldheden die niet van urgent karakter zijn maar toch de aandacht vergen van de politie en wilt u anoniem blijven, dan kunt altijd bellen met 9310.

Wanneer je met 9310 belt krijg je een antwoordapparaat aan de lijn die je bericht opneemt. Hierbij blijft u volledig anoniem. Je bericht wordt dan later beluistert door een medewerker waarna beoordeelt wordt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.

Bel bij spoed of heterdaad situaties altijd 911 of 112. Bel 911 of 112 als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Of bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.

Diefstal van auto

Op donderdag 14 december werd aangifte gedaan van diefstal van een donkerblauwe auto van het merk Toyota, model Avensis met kentekenplaat B-9263. De auto stond voor een woning aan de Kaya Sirena geparkeerd. De auto was dicht maar niet op slot en de sleutel was in het voertuig.

In de nachtelijke uren, rond 12:20 uur, hebben de bewoners geklop op hun ramen gehoord. Toen ze gingen kijken, hadden ze een onbekend persoon gezien die de auto probeerde te openen. Op het moment dat ze naar buiten gingen, had de verdachte de auto gestart en meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Heb je het genoemde voertuig gezien of weet je meer over dit geval? Bel dan 911 of de anonieme tip lijn 9310.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket