Staten-Generaal ontvangt president Yoon van Republiek Korea

13 december 2023

De Eerste en Tweede Kamer ontvingen woensdag 13 december president Yoon Suk Yeol van de Republiek Korea. Yoon is in Nederland voor een tweedaags staatsbezoek. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en het Kamerlid Raymond de Roon, die de Voorzitter van de Tweede Kamer vervangt, ontvingen de president in de Eerste Kamer in Den Haag.

Na de welkomsttoespraak door Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn sprak Kamerlid Raymond de Roon. Hij haalde het recente bezoek aan van een delegatie van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan Korea in april van dit jaar. Doel van dat bezoek was onder andere om een beter begrip te krijgen van de veranderende geopolitieke veiligheidssituatie in de regio. Zo waren de bezoekende leden onder de indruk van de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. “Het gaf een indruk uit eerste hand van de huidige veiligheidssituatie waarin de Republiek Korea zich bevindt”, aldus De Roon.

Parlementaire uitwisseling

Het gesprek tussen Yoon en de Eerste en Tweede Kamer ging onder andere over parlementaire uitwisselingen tussen Zuid-Korea en Nederland, de samenwerking tussen de twee landen op het gebied van handel en investeringen, halfgeleiders en kernenergie en regionale kwesties inzake China, Noord-Korea, Oekraïne en het Midden-Oosten.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket