Kamer wijst Plasterk aan als informateur

13 december 2023

De Tweede Kamer heeft Ronald Plasterk aangewezen als informateur. Kamervoorzitter Roelien Kamminga heeft de informateur zijn opdracht overhandigd op woensdagavond 13 december, direct na afloop van het debat over de verkiezingsuitslag.

De taak van een informateur is om de onderhandelingen tussen partijen over de vorming van een kabinet te begeleiden.

Eindverslag verkenner

Ronald Plasterk was eerder de verkenner in het formatieproces. Hij heeft op maandag 11 december zijn eindverslag aangeboden aan Kamervoorzitter Roelien Kamminga. Daarin staat hoe hij de volgende stap in de kabinetsformatie voor zich ziet. Dit verslag was onderdeel van het debat over de verkiezingsuitslag. De verkenner was daarbij aanwezig.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket