13 december 2023

Kamervoorzitter Roelien Kamminga heeft Sarah Dobbe op woensdag 13 december als Kamerlid voor de SP beëdigd.

Dobbe neemt een Kamerzetel in voor de SP, omdat Lilian Marijnissen op 12 december afscheid van de Kamer nam. Dobbe was tussen 2017 en 2022 werkzaam als voorzitter voor de SP-afdeling in Arnhem. Daarnaast was ze sinds 2018 lid van de gemeenteraad van Arnhem.

